Guide sur l'élimination des membres de la famille - Le prochain projet de Netflix avec Anya Taylor-Joy

Après son succès dans "The Queen's Gambit", l'actrice Anya Taylor-Joy (28 ans) revient sur Netflix

Après plusieurs apparitions remarquées au cinéma récemment, Taylor-Joy, âgée de 28 ans, fait son retour sur Netflix. Cette fois-ci, elle incarnera le rôle principal de la comédie noire "How to Kill Your Family". Taylor-Joy a acquis une reconnaissance internationale grâce à "The Queen's Gambit" de Netflix en 2020.

Selon plusieurs publications du secteur, dont "Variety", dans cette série de huit épisodes, Taylor-Joy interprétera le rôle de Grace, une jeune femme dont le père est un milliardaire et un homme d'affaires impitoyable, selon la description de la série. Malheureusement pour Grace, elle est le fruit d'une liaison que son père semble avoir oubliée. Après la mort de sa mère, Grace commence à éliminer sa famille élargie pour hériter d'une importante fortune.

"How to Kill Your Family" est adapté du roman éponyme de Bella Mackie, publié en 2022. Taylor-Joy a exprimé son enthousiasme pour le rôle, déclarant : "À peine avais-je tourné la dernière page que je savais que je devais faire partie de l'histoire pour la mettre en scène."

Récemment, Taylor-Joy a fait sensation dans l'industrie cinématographique avec ses rôles dans des films acclamés par la critique tels que "Dune: Part Two", "Furiosa: A Mad Max Saga" et "The Menu". Sa dernière apparition à la télévision était dans la sixième saison de la série britannique "Peaky Blinders - Gangs of Birmingham" en 2022.

Après son passage réussi dans "The Queen's Gambit", Netflix accueille à nouveau Anya Taylor-Joy dans la comédie noire "How to Kill Your Family". Après son retour sur Netflix, Taylor-Joy captivera le public avec sa performance dans la série de huit épisodes.

