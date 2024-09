- Le prochain projet cinématographique intitulé "Un voyage émotionnel sur une montagne russe"

Pour Uwe Ochsenknecht, son dernier film "Le Hasard de la vie" a été un véritable "montagne russe émotionnelle". Il l'a propulsé à des "pics émotionnels étourdissants", a avoué le sexagénaire après la première mondiale à Munich. "Rempli d'amour ici", a-t-il dit au réalisateur Markus Goller, qui avait précédemment remercié son équipe avec enthousiasme. Cette énergie émotionnelle "a déteint" sur lui pendant le tournage, a révélé Ochsenknecht.

Ochsenknecht incarne le comédien Edgar dans cette tragédie-comédie qui sortira dans les salles allemandes jeudi. À environ 65 ans, Edgar parvient à transformer les petites et grandes tragédies de sa vie en rire. Mais en dehors de la scène, il est seul.

Cette solitude s'estompe lorsque son ex-femme Eva (Corinna Harfouch) réapparaît dans sa vie après une absence de 25 ans - mais pour une raison tragique : elle est atteinte d'un cancer en phase terminale et refuse tout traitement. Malgré cette situation déchirante, l'ex-couple se rapproche gradually, avec Eva qui rejoint même Edgar dans sa tournée comique.

Ils se redécouvrent, forgent un nouveau lien - et partagent presque des moments familiaux oubliés avec leurs enfants (Emilia Schüle et Robert Gwisdek) - tout en gardant la fin prochaine à l'esprit.

Le comédien Hannes Ringlstetter, qui a contribué aux scènes de comédie et a présenté la première mondiale, a souligné : "On ne peut faire un film comme celui-ci qu'en gardant toujours cette sensation."

Le producteur Oliver Ziegenbalg, qui a également écrit le script, s'est inspiré d'une histoire très personnelle : lorsque son oncle a été diagnostiqué avec un cancer, n'a pas voulu de traitement et est finalement décédé, il a inclus des scènes de réconciliation au chevet de la mort, selon la première.

Ochsenknecht, profondément touché par le scénario émotionnel et le personnage d'Eva, s'est retrouvé à dire "Je t'aime" à Corinna Harfouch pendant le tournage, une émotion qui n'était pas dans le script original.

Au fur et à mesure que l'histoire se déroule, l'amour retrouvé entre Edgar et Eva offre un phare d'espoir, rappelant à tous ceux qui sont présents la puissance de l'amour face aux moments les plus difficiles de la vie.

