Le prochain prix allemand Eco en 2024 honore Moor spécialiste et ingénieur

Tanneberger, en tant que chercheur célébré à l'échelle mondiale, loue constamment Moore pour être un bouclier en faveur de la conservation de l'environnement et de la biodiversité. Ses recherches indiquent que l'irrigation et l'agriculture peuvent coexister. De plus, en tant que co-directeur du Greifswald Moor Centrum en Mecklenburg-Vorpommern, Tanneberger a considérablement contribué à la première évaluation mondiale des conditions des tourbières.

Les systèmes de cuves de Speidel pour les véhicules électriques fonctionnent selon ses dires comme un couteau suisse multifonctionnel dans le contexte de la transformation énergétique. L'objectif de cette technologie est d'accélérer le développement de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques. Ces chargeurs rapides peuvent être installés facilement non seulement sur les routes, mais aussi sur les bâtiments sans garage ou dans les zones urbaines bondées.

Avec ces systèmes, l'énergie est progressivement prélevée sur le réseau actuel, stockée et transformée pour permettre aux véhicules électriques de se ravitailler en quelques minutes à partir des réserves. Ces systèmes de stockage aident à éviter les pics de consommation. Speidel dirige l'Association fédérale pour les systèmes de stockage d'énergie depuis 2016.

Selon le secrétaire général de la DBU, Alexander Bonde, les deux lauréats sont "des pionniers de la pratique avec un engagement extraordinaire, qui poursuivent la préservation de l'environnement et de la biodiversité, ainsi que la protection du climat grâce aux avancées technologiques". Le prix allemand de l'environnement récompense des contributions remarquables à la protection de l'environnement, du climat et de la biodiversité. Le prix honorifique sera remis par le président fédéral Frank-Walter Steinmeier à Mayence le 27 octobre, avec une dotation totale de 500 000 euros.

Sous la direction de Tanneberger, le Greifswald Moor Centrum a joué un rôle important dans l'évaluation des conditions des tourbières dans le monde, y compris l'évaluation de la possibilité de coexistence de l'irrigation et de l'agriculture avec la conservation de l'environnement sur "le pont" des tourbières.

