Le prochain médicament GLP-1 pourrait radicalement transformer la thérapie de gestion du poids.

Part of his hesitation: Il a une peur des injections, et tous les médicaments amaigrissants approuvés de cette catégorie sont administrés sous forme d'auto-injections hebdomadaires.

"Cela a été assez difficile", a déclaré Holz, 44 ans, après une semaine de traitement.

Cependant, la nécessité d'injections pourrait bientôt changer. Environ une douzaine de médicaments amaigrissants expérimentaux, destinés à être pris sous forme de pilules, sont actuellement en essai clinique, avec les plus avancés actuellement en phase finale de test.

Selon le Dr. Jody Dushay, professeur adjoint de médecine à l'Université Harvard et médecin attitré en endocrinologie au Centre médical Beth Israel Deaconess, ces pilules pourraient Significativement modifier le paysage de la gestion du poids.

Le domaine est déjà en train de subir une transformation, avec des millions de personnes aux États-Unis utilisant actuellement le semaglutide et le tirzépatide pour perdre du poids (et pour le diabète sous les noms commerciaux d'Ozempic et Mounjaro).

Dushay s'attend à ce que les versions de pilules de médicaments GLP-1 puissent soulager les pénuries, être plus abordables et améliorer la commodité. Cependant, elle et d'autres médecins soulignent également des préoccupations concernant la mauvaise utilisation, qui pourrait devenir plus courante avec des pilules quotidiennes au lieu d'injections hebdomadaires. Ils pourraient rendre plus simple la consommation de plus que recommandé ou le partage inapproprié de médicaments.

"Il y a encore beaucoup à apprendre sur les versions orales", a déclaré Dushay.

Semaglutide oral

Les pilules orales les plus avancées contiennent une version de semaglutide, l'ingrédient actif d'Ozempic et Wegovy, développé par Novo Nordisk. Dans une étude de phase tardive l'an dernier, Novo Nordisk a rapporté que la pilule quotidienne a entraîné une perte de poids moyenne de 15 % en 68 semaines pour les personnes non diabétiques, un résultat similaire à celui observé dans les essais pour Wegovy.

Cependant, Novo Nordisk n'a pas encore confirmé s'ils ont déposé une demande d'approbation du médicament auprès de l'Administration des aliments et des médicaments des États-Unis, et les ventes de la forme orale de semaglutide pour le diabète de type 2, approuvé sous le nom de Rybelsus, ont été considérablement moins élevées que celles d'Ozempic injectable.

Bien qu'elle soit une pilule, Rybelsus pose également certains défis : elle doit être prise quotidiennement à jeun, sans manger, boire ou prendre d'autres médicaments pendant au moins 30 minutes. Les médecins ont rapporté qu'elle peut ne pas être aussi efficace que les injections et produire encore des effets secondaires.

De plus, la dose de semaglutide oral pour l'obésité est beaucoup plus élevée, ce qui pourrait entraîner des effets secondaires plus prononcés, selon le Dr. Jorge Moreno, spécialiste de l'obésité et professeur adjoint de médecine à l'École de médecine de Yale. La dose pour la perte de poids est de 25 à 50 milligrammes par jour, comparativement à 14 milligrammes pour Rybelsus et un maximum de 2,4 milligrammes par semaine pour les injections de Wegovy.

"J'ai vu des effets secondaires gastro-intestinaux plus importants avec le semaglutide oral qu'avec les injections", a déclaré Moreno, ajoutant qu'il n'est pas sûr "des différences d'effets secondaires qui pourraient se produire lors de l'utilisation de telles doses de semaglutide par rapport à la dose injectable".

Dans l'essai, Novo Nordisk a déclaré que la "plupart" des effets secondaires du semaglutide oral étaient "légers à modérés et ont diminué avec le temps". Cependant, tous les médicaments GLP-1 sont associés à des effets secondaires tels que la nausée, le vomissement et les douleurs abdominales, bien que tous les patients ne les éprouvent pas.

La course aux GLP-1 oraux

Immédiatement après le semaglutide oral, il y a un groupe de médicaments dirigés par l'orforglipron d'Eli Lilly, un médicament oral qui cible la GLP-1, une hormone connue pour son rôle dans la régulation de l'insuline, l'appétit et la digestion.

Lilly, qui fabrique également Zepbound et Mounjaro, a rapporté l'an dernier qu'un essai de phase moyenne a trouvé que les personnes prenant de l'orforglipron pendant 36 semaines ont perdu en moyenne 15 % de leur poids corporel, ce qui est environ la même quantité que le semaglutide oral en moins de temps. Les résultats d'un essai de phase tardive sont attendus au premier semestre de l'année prochaine, selon Evan Seigerman, analyste en recherche de la société financière BMO Capital Markets.

Les fabricants de médicaments, notamment Pfizer et Roche, ainsi que des entreprises plus petites comme Structure Therapeutics, Terns Pharmaceuticals et Viking Therapeutics, ont également des médicaments amaigrissants oraux en phases de développement plus tôt, selon la recherche de BMO.

Et Novo Nordisk ne se limite pas au semaglutide ; ils ont plusieurs programmes en phases de développement précoce pour apporter sur le marché les prochaines pilules amaigrissantes.

Plus tôt ce mois-ci, des données présentées à la conférence de l'Association européenne pour l'étude du diabète ont montré que les participants à l'étude qui ont reçu une dose plus élevée du médicament expérimental amycretin ont perdu en moyenne 13 % de leur poids corporel en 12 semaines. Le médicament cible à la fois la GLP-1 et une autre hormone, l'amyline.

Novo Nordisk a également convenu de investir jusqu'à 1,1 milliard de dollars l'an dernier pour acquérir Inversago Pharma, obtenant un médicament expérimental oral appelé monlunabant, conçu pour bloquer un récepteur cannabinoïde important dans la régulation de l'appétit. Les résultats d'un essai de phase moyenne sur ce médicament sont attendus cette année, selon la recherche de BMO.

Pas tous ces médicaments expérimentaux pourraient atteindre le marché, mais ils pourraient potentiellement servir de "doses de maintenance à long terme" pour les personnes qui ont considérablement réduit leur poids grâce aux médicaments injectables, selon l'observation de Dushay.

Ces médicaments pourraient s'avérer être une "excellent alternative aux injections régulières", a suggéré Dushay. "Elles ne sont peut-être pas aussi puissantes pour une perte de poids importante que la thérapie initiale, mais elles peuvent être extrêmement efficaces pour maintenir la perte de poids, ce qui est arguably un objectif plus important et crucial pour les bienfaits de la santé à long terme."

Inscrivez-vous ici pour recevoir Les résultats sont là avec Dr. Sanjay Gupta de l'équipe Santé CNN tous les mardis.

Holz, qui surveille de près la scène des médicaments pour la perte de poids dans le cadre de sa stratégie de soins de santé pour une société d'investissement, a exprimé son désir de passer à un médicament oral, si possible, plutôt que l'injection hebdomadaire qu'il utilise actuellement, au cas où une alternative convenable apparaîtrait.

En une période de trois mois, Holz a affirmé avoir perdu plus de 10 % de son poids corporel. Son enthousiasme pour les médicaments GLP-1 va au-delà de la perte de poids, car il apprécie leur impact positif sur la santé cardiaque et d'autres avantages potentiels pour la santé.

L'injection hebdomadaire, qu'il avait initialement trouvée préoccupante, s'est avérée presque indolore, a déclaré Holz. Il a attribué cela à la concentration des fabricants de médicaments sur l'amélioration de l'expérience avec les stylos auto-injecteurs, et a regretté de ne pas avoir commencé le traitement plus tôt.

Le passage éventuel aux médicaments oraux pour la perte de poids pourrait Significativement améliorer le confort de Holz, car il a peur des injections.

Avec l'introduction attendue des médicaments GLP-1 oraux, tels que l'oral semaglutide, il pourrait y avoir une réduction de la mauvaise utilisation de ces médicaments en raison de leur dosage quotidien.

Lire aussi: