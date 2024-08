Le prochain match: Fortuna affrontera Ascender Ulm dans seulement 76 secondes.

Ulm commence fort en Bundesliga 2 contre Düsseldorf, mais les visiteurs prennent le contrôle et gagnent

Dans leur rencontre de Bundesliga 2, Ulm a réussi à contenir Düsseldorf, mais les visiteurs ont finalement pris l'avantage en marquant deux buts à la suite. Malgré les résultats nuls de Miroslav Klose à 1. FC Nürnberg et FC Schalke.

SSV Ulm - Fortuna Düsseldorf 1:2 (1:0)

Düsseldorf l'a emporté dans son match de Bundesliga 2 contre le promu SSV Ulm, s'imposant 2-1. Après leur surprise élimination en coupe contre Dynamo Dresde, l'équipe ambitieuse de Daniel Thioune a arraché une victoire chanceuse, manquant une occasion de prendre la tête. Les sans victoire ont manqué une occasion d'obtenir leur première victoire de deuxième division en 23 ans.

Felix Higl a marqué pour Ulm sur penalty à la 41e minute. Dzenan Pejcinovic a égalisé pour Düsseldorf à la 81e minute avec un rebond après un penalty. Seulement 76 secondes plus tard, Danny Schmidt a mis Düsseldorf en tête, qui compte maintenant sept points en trois matches.

Thioune a exhorté son équipe à s'améliorer, déclarant : "Nous devons montrer un autre visage." Ils ont pu compter sur la présence de Dawid Kownacki, prêté par Brême. L'attaquant polonais s'est rapidement mis en rythme, manquant deux fois en première mi-temps.

Après avoir été menés, Düsseldorf a pressé pour égaliser mais a eu du mal au début. Felix Klaus a eu de la chance lorsque son tir a heurté le poteau et est revenu en jeu à la 70e minute. Cependant, Düsseldorf a réussi à inverser la situation dans les dernières minutes.

SV Darmstadt 98 - 1. FC Nürnberg 1:1 (1:0)

SV Darmstadt 98 cherche encore ses marques en championnat et a eu du mal au début de sa saison. Malgré avoir pris l'avantage, ils n'ont pu faire mieux qu'un match nul 1:1 contre 1. FC Nürnberg. Après deux défaites inaugurales, les lys ont un seul point. Le nouveau venu suédois Isac Lidberg a mis les Hessians en tête à la 23e minute. Nürnberg et Klose, leur entraîneur, ont célébré un but spectaculaire de l entrant Michal Sevcik à la 62e minute.

"La Bundesliga 2 est difficile, et nous ne sommes pas un club typique relégué", a déclaré l'entraîneur de Darmstadt Torsten Lieberknecht avant le match sur Sky. "Nous sommes en transition, mais nous n'avons pas été complètement à la dérive dans nos premiers matches."

Devant 17 600 spectateurs au Stadion am Böllenfalltor, Darmstadt a dominé Nürnberg pendant les premiers 30 minutes de la première mi-temps. Killian Corredor a manqué la première grande occasion, heurtant le poteau (16e). Lidberg n'a pas manqué, et après un début lent, Nürnberg s'est réveillé, mais Jens Castrop n'a pas réussi à battre le gardien de Darmstadt deux fois (36e/44e). Les visiteurs ont mal commencé la deuxième mi-temps, avec Darmstadt manquant plusieurs occasions. Sevcik a marqué spectaculairement de loin trois minutes après son entrée, sauvant le jour pour Nürnberg.

Après un retournement de situation, Schalke continue de lutter pour retrouver son rythme. Les Royal Blues, qui ont lutté contre la relégation pendant la majeure partie de la dernière saison, ont fait match nul 2:2 (1:2) contre 1. FC Magdebourg, qui est actuellement en queue de classement avec seulement quatre points en trois matches.

Le nouveau venu français Moussa Sylla a mis les visiteurs en tête tôt dans le clash des anciens vainqueurs de la Coupe d'Europe devant 27 146 spectateurs avec son troisième but de la saison (8'). Après une grave erreur défensive de Schalke, Marcus Mathisen a égalisé (40'), et un but contre son camp de Mehmet Aydin a donné l'avantage à Düsseldorf avant la mi-temps (45+3). Le capitaine de Schalke Kenan Karaman a assuré un point pour les Royal Blues (76').

Six mois après la défaite catastrophique 0:3 de la saison dernière au même endroit, une équipe de Schalke dramatiquement changée a pris le terrain, avec seulement deux joueurs de ce match dans le onze de départ. Cependant, la nouvelle équipe n'a pas pu assurer la victoire, perdant le contrôle après un début prometteur et montrant des faiblesses défensives familières.

Selon Schalke, tous les supporters voyageant n'ont pas atteint le stade. À la gare de Magdeburg-Herrenkrug, la police fédérale a pris les coordonnées de 350 à 400 supporters, et la police d'État a interdit l'entrée du stade.

Malgré leur bon début en Bundesliga 2, SSV Ulm n'a pas réussi à maintenir son avance contre Fortuna Düsseldorf, qui a finalement remporté une victoire 2-1. Dans ce clash de deuxième division, Düsseldorf a réussi à se hisser à la septième place du classement de la Bundesliga 2, se plaçant ainsi un rang au-dessus de la deuxième division de football.

Lire aussi: