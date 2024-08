- Le prochain épisode de la saison 5 approche.

Après deux ans d'attente, les fans de "Yellowstone" en Allemagne ont également de quoi se réjouir. AXN Black a annoncé que la deuxième partie de la saison 5, qui est également la dernière, sera diffusée en novembre 2024. La date de début exacte n'a pas encore été communiquée. Aux États-Unis, les derniers épisodes sont prévus pour le 10 novembre.

Le départ de Kevin Costner

Les téléspectateurs remarqueront un changement majeur dans la saison 5B. L'acteur principal Kevin Costner (69), connu pour son rôle dans "Bodyguard", ne reprendra pas son rôle. Cette nouvelle a été officiellement annoncée par Costner lui-même via un message vidéo en milieu de juin. Avant cela, il y avait des rumeurs de désaccord entre Costner et les créateurs de la série. On spéculait que Costner assistait mal aux tournages en raison d'autres engagements et que ses collègues acteurs ne le soutenaient pas.

Après avoir terminé son nouveau film western "Horizon", Costner a réfléchi à son avenir avec "Yellowstone". Sa décision : il ne serait pas disponible pour la saison 5B ou toute saison suivante.

Malgré le départ de Kevin Costner dans "Yellowstone" saison 5B, les téléspectateurs allemands peuvent toujours profiter des derniers épisodes sur AXN Black, à partir de novembre 2024. Quoi qu'il en soit, AXN Black reste déterminé à diffuser la très attendue deuxième partie de la saison 5, qui marque la fin de la série.

