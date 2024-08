- Le prochain épisode de "La jeune fille" avec Stella, aux côtés des femmes de "Woo-Crew".

Échanges de Blossoms chez RTL : La Chasse à l'Amour Punk Rock

La nouvelle saison de la série de rencontres de RTL+, "The Bachelorette", est en cours, avec Stella Stegmann, résidente de Munich, à la tête de la recherche de son match idéal ou de ses matches. La bisexualité de 27 ans sera la première "Bachelorette" à datant de différents genres tout au long de la série. Après le premier épisode, elle a déclaré : "Je suis complètement ivre !"

Lapin de Vitesse Amoureuse Thaï

L'épisode a commencé avec Stella rencontrant des hommes un par un dans le style de la vitesse de dating classique thaïlandaise. Elle a également effectué ses premières coupes parmi les candidats et distribué des fleurs avant l'événement "Rose Night". Une pièce énigmatique verrouillée dans la villa des candidats suggère cette saison's twist, car les cinq concurrentes féminines qui brigueront l'affection de Stella cette année y résideront probablement.

Présentation de l'Équipe Woo

Un aperçu en avant-première des épisodes à venir a laissé entendre des complications potentielles : "Puis l'Équipe Woo arrive, sans réalisations dans la vie à leur nom", se plaint un concurrent. Dans l'épisode deux, maintenant disponible sur RTL+, les dames rejoignent la fête.

RTL est à la recherche de l'amour depuis plus d'une décennie

"The Bachelorette" ne fera plus que des tours sur RTL+ au lieu de la télévision gratuite, et elle apporte avec elle de grands changements. Les candidats ne seront pas soumis au défilé élaboré, parfois comique et souvent embarrassant de la conversation sur le tapis rouge, car cette année's introduction sera plus spontanée. Parfois, les candidats arriveront en jet-ski, à d'autres moments en quad, et nous verrons même des premiers rendez-vous dans des cafés et des tuk-tuks traditionnels.

"Et il y a un peu de ghetto, de raffinement et de pouvoir. Un fantasme réalisé."

Les proches et les amis de Stella ont envoyé des messages vocaux louant ses potentiels prétendants, à l'exception du candidat Musty, qui a envoyé son propre message vocal : "Un peu de ghetto, de raffinement et de pouvoir. Un fantasme réalisé : Musty est mon nom - et pourquoi devrais-je vous dire ça ? Eh bien, je me connais depuis trois décennies solides." Et voici un autre moment embarrassant pour lequel les introductions de "The Bachelorette" ou de "The Bachelor" sont célèbres.

Malgré l'enthousiasme de Stella après le premier épisode, elle a exprimé son hésitation quant à l'arrivée prochaine de l'Équipe Woo, mentionnant : "Je ne vais pas tolérer que des individus sans réalisation perturbent ma chasse à l'amour." During her voice message analysis session, Stella's friend criticized Musty's message, saying, "I'm not going to pretend his message wasn't a bit pompous and confusing."

