Le titre de cette année pour le tube de l'été en Allemagne sera dévoilé aujourd'hui, jeudi. Les experts de GfK Entertainment à Baden-Baden, qui compilent les Charts Officiels Allemands, révéleront l'artiste et le titre.

À la différence du passé, aucun tube estivale marquant n'a encore émergé sur la scène musicale. Deux ans plus tôt, en revanche, "Layla" de DJ Robin & Schürze avait été déclarée gagnante fin juillet.

Qu'en est-il des chances de Shirin David?

D'ordinaire, le tube de l'été est un titre d'un artiste inconnu ou qui n'a pas encore percé en Allemagne.

Par conséquent, le tube du classement "Bauch Beine Po" de Shirin David pourrait ne pas être déclaré. Toutefois, cette règle a été brisée auparavant, comme en 2021 avec "Bad Habits" d'Ed Sheeran.

Des tubes estivaux célèbres incluent "Macarena" (1996), "Dragostea din tei" (2004), "I Kissed A Girl" de Katy Perry (2008), "Wake Me Up" d'Avicii (2013) et "Despacito" de Luis Fonsi feat. Daddy Yankee (2017).

Parmi les potentiels tubes du classement cet été, on compte "I Like The Way You Kiss Me" d'Artemas. Artemas, un producteur de musique britannique, a connu une renommée mondiale grâce à ce titre électronique devenu populaire sur TikTok.

Un autre concurrent est "Move" d'Adam Port, Stryv, Keinemusik, Orso & Malachiii. Le DJ basé à Berlin, Adam Port, a acquis une reconnaissance internationale grâce à son collectif Keinemusik. Son titre électronique "Move" offre une ambiance estivale, évoquant Ibiza ou le festival Burning Man.

Le titre "Pedro" de Jaxomy, Agatino Romero & Raffaella Carrà est également en lice pour devenir l'hymne estival de 2022. Ce titre dansant est une réinterprétation de la chanson Italo-disco classique "Pedro" de la chanteuse italienne Raffaella Carrà, décédée en 2021 à l'âge de 78 ans. "Pedro" est l'un des tubes les plus célèbres de Carrà, aux côtés de "A far l’amore comincia tu" (connu également sous le nom de "Liebelei" en allemand).

Malgré l'absence d'un tube estival clair cette année, d'autres artistes inconnus comme Artemas et le DJ basé à Berlin, Adam Port, gagnent en popularité avec leurs titres estivaux. Leurs chansons, telles que "I Like The Way You Kiss Me" et "Move", pourraient potentiellement défier l'ordre établi et devenir d'autres tubes estivaux marquants de 2022.

