Le processus qui sous-tend la création de la foudre et du tonnerre qui l'accompagne est un phénomène électrique complexe.

Éclairs dans le ciel, grondements sourds et une odeur unique qui flotte : des scénarios fréquents en été. Mais qu'est-ce qui se passe réellement lors d'une frappe de foudre ? Combien peuvent-elles être puissantes ? Et d'où provient le son du tonnerre ?

La Composition d'une Frappe de Foudre

Une frappe de foudre prend naissance dans un champ électrique à l'intérieur d'un nuage d'orage. À l'intérieur du nuage, les particules se séparent : les minuscules cristaux de glace prennent une charge positive, tandis que les gouttes d'eau prennent une charge négative. La partie supérieure du nuage, plus froide, devient positivement chargée, et la partie inférieure prend une charge négative. Finalement, l'énergie se décharge, entraînant une frappe de foudre.

Ces événements peuvent atteindre des températures allant jusqu'à 30 000 degrés Celsius et s'étendre sur des kilomètres. La plus longue frappe de foudre jamais documentée, selon l'Organisation météorologique mondiale (OMM), a parcouru plus de 750 kilomètres aux États-Unis.

Ces décharges peuvent se manifester sous différentes formes, les frappes du sol au nuage étant les plus dangereuses. Les décharges nuageuses restent confinées à l'intérieur du nuage d'orage et éclairent le ciel, tandis que les décharges atmosphériques s'étendent dans l'atmosphère sans toucher le sol.

Les Dangers d'une Frappe de Foudre

Les formations de "foudre sèche" se produisent entre les nuages et la terre sans pluie à proximité. Cette forme est particulièrement dangerous, provoquant souvent des incendies de forêt, notamment pendant les périodes de sécheresse prolongée. Dans certaines parties de l'Allemagne, comme dans certaines régions peu touchées par la pluie ou avec très peu de précipitations, la foudre sèche peut se produire.

En ce qui concerne la sécurité humaine, la foudre représente un risque de puissance allant jusqu'à 100 000 ampères, capable de provoquer des brûlures, une paralysie ou un arrêt cardiaque. Le Service météorologique allemand (DWD) recommande de se mettre à l'abri dans des bâtiments solides ou dans une voiture - grâce à sa carrosserie métallique, qui permet au courant de foudre de s'écouler à l'extérieur.

La Source du Tonnerre

Le tonnerre qui suit une décharge est le résultat du chauffage explosif de l'air à l'intérieur du canal de foudre. Les températures extrêmement élevées font exploser l'air, entraînant une expansion rapide et la formation d'ondes de choc qui se déplacent à des vitesses d'environ 330 mètres par seconde. Nos oreilles enregistrent cela sous forme de tonnerre.

Si le canal de foudre est perpendiculaire à l'observateur, toutes les ondes sonores atteignent l'oreille simultanément, ce qui crée un "crac". Si le canal de foudre penche vers l'observateur, les ondes de pression de différents points du canal de foudre atteignent l'oreille à des moments différents, créant un grondement prolongé de tonnerre.

Pour estimer la distance d'une frappe de foudre, on peut utiliser la règle des "secondes de comptage" : le temps écoulé entre la décharge visible et le tonnerre peut être traduit en une distance approximative à la foudre : trois secondes équivalent à un kilomètre.

L'Odeur de la Pluie d'Été

L'arôme qui persiste pendant une pluie d'été est couramment appelé pétrichor par les chercheurs. Deux chercheurs, nés en Australie, qui ont forgé ce terme en 1964 à partir de mots grecs anciens "petros" (pierre) et "ichor" (le fluide mythologique des dieux), ont découvert que lorsque la pluie entre en contact avec la terre, elle libère des particules contenant l'arôme d'une huile produite par les plantes pendant la sécheresse. Le vent transporte ces molécules odorantes,

Lire aussi: