Persistance des Vacances de Formation en Hesse

À l'aube de la nouvelle année académique et professionnelle, de nombreuses entreprises en Hesse continuent de faire face à des postes non pourvus pour les jeunes recrues. Le marché de la formation est en constante évolution depuis un certain temps, et l'abondance de postes vacants est confrontée à un nombre réduit de candidats potentiels, même en tenant compte des changements démographiques. Ces candidats ont souvent le luxe de choisir où ils veulent commencer leur carrière. Certains secteurs font face à des défis croissants en raison de la pénurie actuelle d'apprentis, qui devrait se transformer en pénurie de main-d'œuvre qualifiée à l'avenir. Quels sont ces défis et comment pourraient-ils être relevés ?

Défaut d'apprentissage dans divers domaines

Brigitte Scheuerle, experte en formation professionnelle et en éducation continue à la Chambre de commerce et d'industrie (IHK) de Francfort-sur-le-Main, rapporté qu'il y avait environ 13 500 postes d'apprentis encore vacants en Hesse à la fin, presque identique au nombre de l'année dernière. L'office régional de l'Agence fédérale pour l'emploi doit publier de nouvelles statistiques sur ce sujet le 30 août.

Selon Scheuerle, les entreprises du secteur de l'hôtellerie et du commerce rencontrent le plus de difficultés, tandis que les opportunités de formation dans les professions informatiques ou de designer multimédia sont populaires. L'office régional signale également des défis significatifs dans les secteurs de la santé, de la métallurgie et de diverses professions artisanales. L'emplacement des entreprises joue également un rôle - les entreprises situées dans des zones rurales ont souvent plus de mal à trouver des apprentis que celles situées dans des villes comme Francfort, Wiesbaden ou Darmstadt.

Les entreprises se plaignent du manque de candidats qualifiés

La société Hassia Packaging Machinery GmbH à Ranstadt, dans le district de Wetterau, est également confrontée à ce problème. Andrea Zink, responsable du personnel de l'entreprise, attribue le grand nombre de candidats non qualifiés aux déficiences éducatives causées par la pandémie de COVID-19. Elle espérait embaucher huit apprentis pour la nouvelle année de formation, mais n'en a recruté que deux pour l'instant. Certains candidats ont de mauvaises notes, et d'autres luttent contre des problèmes tels que la dyscalculie ou le trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH). Zink s'exaspère lorsque les candidats refusent de passer le test de compétences proposé par l'entreprise, en utilisant le slogan "À tout prix, non".

Cependant, Hassia Packaging Machinery a également réussi à recruter des apprentis exceptionnels qui ont saisi les opportunités qui se présentaient à eux, comme un technicien qualifié qui a commencé comme stagiaire timide à l'âge de 14 ans. Il a terminé sa formation à Ranstadt et voyage maintenant dans le monde entier pour installer les machines de l'entreprise. Hassia Packaging Machinery investit lourdement dans les jeunes, en offrant un coaching individuel, des stages internationaux pendant la formation et des opportunités de formation continue pour devenir technicien ou maître, que l'entreprise soutient. Pour l'année à venir, ils prévoient de renforcer ces activités et d'élargir leur présence aux foires pour attirer plus de jeunes vers la formation. S'ils le peuvent, ils envisagent également d'embaucher des apprentis pour l'année en cours. Hassia Packaging Machinery, avec plus de 240 employés, fait partie du groupe italien IMA.

Cependant, le grand nombre de choix peut amener certains jeunes à recourir à des tactiques de recherche d'emploi trompeuses, en postulant auprès de plusieurs employeurs avant de se retirer au dernier moment, une pratique courante signalée par l'office régional. Cela pose des difficultés pour les employeurs, selon un porte-parole. De plus, le manque de mobilité de nombreux jeunes rend difficile la recherche d'opportunités d'apprentissage qui dépassent 30 kilomètres de leur domicile. De plus, de nombreux jeunes sont encouragés à poursuivre des qualifications plus élevées, ce qui rend difficile de trouver des talents dans l'industrie de la construction.

"Il y a encore l'idée répandue dans notre société que l'on ne peut faire carrière ou acquérir de la richesse qu'avec une éducation universitaire", explique un porte-parole de l'association. Dans les programmes d'orientation professionnelle des lycées, l'accent est principalement mis sur la préparation des étudiants à la vie universitaire. "La formation professionnelle est rarement mentionnée". De plus, les écoles professionnelles n'ont pas reçu une attention égale en termes de promotion depuis des années, ce qui se traduit parfois par l'état des écoles professionnelles elles-mêmes, selon le porte-parole de l'association.

Conseils pour les stages pratiques

Pour aider les entreprises et les apprentis à se trouver cette année, le porte-parole de l'office régional conseille aux deux parties d'offrir et de participer à des stages pratiques. Les entreprises peuvent ainsi obtenir une impression personnelle des jeunes, et les jeunes peuvent obtenir des aperçus de diverses entreprises et prendre des décisions critiques. Les employeurs devraient également tenir compte des compétences uniques des jeunes, suggère le porte-parole : de nombreux d'entre eux possèdent de solides compétences informatiques en raison de leur expérience avec les smartphones, les ordinateurs portables et les tablettes, un

