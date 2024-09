Le processus de sécurisation des billets de train prend maintenant deux fois plus de temps.

Deutsche Bahn élargit la fenêtre de réservation des billets de train à l'avance. Au lieu de la fenêtre actuelle de six mois, les billets seront bientôt disponibles pour la réservation jusqu'à un an à l'avance, comme l'a annoncé la société publique. Cette modification entrera en vigueur le 16 octobre, coïncidant avec l'introduction d'un nouveau tableau des horaires, les trains commençant à rouler selon celui-ci à partir de mi-décembre.

Cet élargissement de la période de réservation à l'avance fait partie de diverses initiatives de Deutsche Bahn pour renforcer l'attrait des voyages longue distance. 2024 a été une année difficile pour la société, marquée par des grèves, des événements climatiques sévères et une infrastructure détériorée, ce qui a eu un impact significatif sur le trafic longue distance, selon Michael Peterson, le membre du conseil d'administration chargé du trafic longue distance. "Nous avons perdu la confiance de nos clients", a admis Peterson.

La demande de voyages longue distance était "exceptionnellement élevée" en 2023, mais les défis de cette année ont freiné cette demande, a déclaré Peterson. En août, la ponctualité des trains longue distance n'était que de 60,6 pour cent, un chiffre que Peterson a décrit comme "décevant". La société vise à augmenter la ponctualité à plus de 75 pour cent d'ici 2027, a déclaré Peterson, en insistant sur le fait qu'une infrastructure fiable est cruciale pour cela.

Trains ICE plus rapides

Améliorer l'infrastructure est une priorité pour Deutsche Bahn, avec des travaux de construction prévus sur de nombreuses routes importantes dans les années à venir, se concentrant sur 41 corridors clés. La coordination entre les projets de construction et le tableau des horaires sera améliorée à l'avenir. Pour améliorer la ponctualité, les trains ICE-4, représentant environ 60 pour cent des sièges dans les trains longue distance, seront autorisés à atteindre une vitesse maximale de 265 km/h au lieu de la vitesse actuelle de 250 km/h. Cette augmentation pourrait aider à compenser les retards sur certains itinéraires.

Peterson a également teasé des plans d'expansion des services longue distance dans les années à venir. Avec la capacité du réseau déjà tendue, la réduction des services longue distance n'est pas une solution valable, car ils représentent une petite fraction du trafic ferroviaire en Allemagne.

Peterson a mentionné qu'il y aura plus de connexions Sprinter dans le tableau des horaires de 2025, ce qui implique des voyages en ICE avec moins d'arrêts entre les gares de départ et de destination. D'ici décembre 2026, 20 grandes villes allemandes seront connectées au réseau longue distance national avec un service ICE toutes les demi-heures, a révélé Peterson.

Annulation des trains peu utilisés

Alors que les trains longue distance blancs et rouges de Deutsche Bahn sont exploités et financés uniquement par la société, le système de transport régional fonctionne différemment. Dans le secteur régional, les États fédéraux commandent des trains via des associations de transport, qui financent généralement des services pour relier les régions. Selon des documents internes, Deutsche Bahn ne fait un bénéfice que sur les itinéraires longue distance principaux. Les 70 pour cent restants des itinéraires du réseau supplémentaire et régional fonctionnent principalement à perte.

Le ministre des Transports Volker Wissing et d'autres officiels ont appelé Deutsche Bahn à maintenir ses services longue distance avant les élections régionales dans l'Est de l'Allemagne. Le secteur a été incité à augmenter l'occupation de ses trains grâce à des offres améliorées. Cependant, les trains longue distance perdent également des clients au profit de trains régionaux moins chers, en raison du billet Germany dans le secteur des transports régionaux.

Dans certains cas, des trains IC ou ICE peu utilisés peuvent être remplacés par des trains régionaux, a déclaré Peterson, en insistant sur le fait que cette décision sera prise en consultation avec les représentants des États. Il est souvent peu logique de faire rouler un train longue distance vide sur un itinéraire où un train régional circule également.

