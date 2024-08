- Le processus de prise de décision concernant l'action syndicale dans l'entité affiliée de Lufthansa est terminé.

Lufthansa tour operator Discover annule deux votes concernant d'éventuelles grèves de leur personnel. Les syndicats d'aviation Cockpit et UFO s'apprêtent à dépouiller les votes de leurs membres à 12h le mercredi. Ces deux syndicats font front commun pour rendre caduc l'accord collectif de travail actuel entre le syndicat Verdi et la compagnie, qu'ils entendent remplacer par le leur.

Si les votes penchent en faveur des syndicats, des grèves sur les vols de Discover Airlines pourraient suivre dans l'immédiat. La première action concernerait 27 avions décollant de Munich et Francfort pour des destinations touristiques en Europe et au-delà. Pour des raisons stratégiques, les syndicats gardent les détails sous silence. Ils pourraient également annoncer des actions de grève précises à une date ultérieure. Actuellement, il est clair que les pilotes et l'équipage de cabine envisagent une action conjointe. Les syndicats n'ont pas exclu de grèves solidaires chez la plus grande Lufthansa.

Si les votes penchent en faveur des syndicats, des grèves sur les vols de Discover Airlines pourraient suivre dans l'immédiat.

