- Le processus de démembrement du corps a commencé.

Le procès visant à élucider la mort violente d'un homme et son démembrement subséquent à Northhorn a débuté au tribunal régional d'Osnabrück. Le procureur accuse un défendeur de 55 ans de meurtre.

La partenaire de l'homme, une femme de 49 ans, est également mise en accusation, notamment pour complicité. Les deux prévenus ont déclaré, par l'intermédiaire de leurs avocats au début du procès, qu'ils souhaitaient prendre la parole lors de l'audience principale.

Le procureur affirme que le meurtre a eu lieu le 9 février dans l'appartement de l'accusé ukrainien. Dans un état d'ivresse, il aurait eu une altercation avec la victime, un homme de 51 ans, et l'aurait frappée à plusieurs reprises avec une bouteille de vodka, causant des blessures graves à la tête et au haut du corps.

Les deux prévenus sont soupçonnés d'avoir ensuite utilisé une meuleuse angulaire pour démembrer le corps et d'avoir jeté les parties, enveloppées dans des sacs et des chiffons, dans le canal de l'Ems-Vechte à Northhorn. En raison de l'état du corps, la médecine légale n'a pas pu déterminer la cause exacte du décès, a déclaré le procureur.

Le lieu du crime où l'incident violent a eu lieu se trouverait dans l'appartement du défendeur. Après avoir démembré le corps, ils ont jeté les parties près du pont de Northhorn.

