Le processus de demande d'asile dépasse la barre des huit mois.

Initialements, l'Office fédéral pour l'immigration et les réfugiés (Bamf) a réussi à finaliser les procédures d'asile en moins de six mois en moyenne en 2022. Cependant, il y a eu une augmentation significative des délais de traitement en 2024. Toutefois, le bureau est capable d'accélérer certains aspects de manière significative.

Selon les données obtenues par une députée de la Gauche Clara Bünger, l'évaluation d'une demande d'asile prend maintenant environ 8,2 mois en 2024, ce qui est plus lent que la moyenne de 6,8 mois en 2023. Les informations publiées par le ministère fédéral de l'Intérieur sont accessibles via le Réseau d'édition Allemagne (RND). Ces données s'appliquent jusqu'à la fin août.

Les procédures aboutissant à un rejet d'une demande d'asile comme "complètement injustifiée" ont été légèrement plus rapides, avec 6,2 mois. Des délais plus courts ont été enregistrés dans les procédures de Dublin, où il est évalué si un pays de l'UE est responsable des procédures d'asile, car ils y ont cherché refuge initially. Ces procédures sont plus rapides que les procédures d'asile ordinaires, avec une moyenne de 2,9 mois de janvier à août, par rapport à la moyenne de 3 mois en 2023.

Les procédures destinées à l'accélération du traitement des demandes d'asile de pays ayant un taux de reconnaissance inférieur à 5% ont été étonnamment plus rapides. Ces procédures accélérées ont été mises en place pour les demandeurs d'asile de Géorgie, du Moldova et des Balkans occidentaux depuis décembre 2023, ainsi que pour ceux du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie depuis mars 2024.

L'Office fédéral vise à finaliser ces procédures accélérées en moins de trois semaines. Cet objectif a été atteint dans 72 % des cas pour les demandeurs d'asile de Géorgie, du Moldova et des Balkans occidentaux, tandis que 58 % des cas ont été finalisés pour ceux du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie.

"Les cas d'asile expédiés sont bénéfiques pour les demandeurs d'asile, car ils reçoivent principalement un statut de protection", a déclaré Clara Bünger à RND. "Cependant, cela ne doit pas compromettre la qualité et l'équité", a-t-elle souligné. "J'ai de sérieuses préoccupations quant au fait que les réfugiés de pays ayant des taux de reconnaissance plus faibles reçoivent une considération insuffisante en raison de la pression politique. Il ne devrait pas y avoir de décisions hâtives sans opportunités de consultation appropriées", a-t-elle mis en garde.

