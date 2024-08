- Le processus de construction des immeubles résidentiels est encore à ses débuts.

Grue au lieu de grues de construction. En Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, les demandes de réparations routières et d'installation de câbles continuent d'occuper les entreprises de construction, tandis que le secteur de la construction résidentielle reste lent. "Le secteur de la construction tire parti des contrats saisonniers dans la construction civile et routière. Cependant, il y a un manque de commandes pour les entreprises de construction de gratte-ciel et de construction résidentielle", a expliqué Joern-Christoph Jansen, le directeur général de l'association de construction de l'État, à Schwerin.

Le nombre de permis de construire délivrés dans l'État continue de diminuer. Selon Jansen, seuls 365 maisons individuelles et 92 maisons jumelées ont été approuvées pendant la première moitié de l'année en MV, soit environ 50 % de moins qu'à la même période l'année dernière.

L'économie est le principal consommateur

Selon l'association de construction, le chiffre d'affaires des entreprises de construction ayant 20 employés ou plus pendant la première moitié de 2024 s'est élevé à un milliard d'euros, soit 9 % de plus que l'année précédente. Cependant, cette croissance pourrait être due à l'augmentation des coûts de construction et des salaires plus élevés. Le nombre d'heures de travail était de plus de 3 % inférieur au niveau de l'année précédente.

Le secteur le plus rentable, avec 456 millions d'euros, était une fois de plus le secteur de la construction industrielle, qui a connu une croissance d'environ 17 % par rapport à l'année précédente. La construction financée publiquement a enregistré un chiffre d'affaires de 359 millions d'euros, avec une croissance de 14 %. Le secteur de la construction résidentielle reste un sujet préoccupant. Dans ce secteur, le chiffre d'affaires était d'environ 10 % inférieur au chiffre d'affaires déjà faible de l'année précédente.

La commande crée de l'optimisme

Cependant, l'introduction de commandes pour les six premiers mois indique une augmentation visible dans tous les secteurs. À la fin juin, les nouvelles commandes s'élevaient à 943 millions d'euros, soit 19 % de plus qu'à la même période l'année précédente. En particulier, les investissements des municipalités, de l'État et du gouvernement fédéral ont connu une augmentation significative, d'environ 25 %. Le secteur public prévoit de dépenser 411 millions d'euros, principalement pour la construction routière. La demande augmente également dans le secteur de la construction résidentielle. L'augmentation des commandes par rapport à l'année précédente est d'environ 17 %.

Pour les enquêtes statistiques, l'association de construction a utilisé des données d'entreprises ayant plus de 20 employés. Ces entreprises emploient environ la moitié des 24 000 travailleurs et ingénieurs de la construction de l'État et contribuent considérablement au chiffre d'affaires total du secteur en raison de leur taille.

La diminution des permis de construire délivrés en MV est en ligne avec le secteur de la construction résidentielle lent. En analysant les statistiques, il est évident que le secteur de la construction résidentielle a la plus faible croissance du chiffre d'affaires, d'environ 10 % de moins qu'à l'année précédente.

