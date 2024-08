- Le procès prévu pour l'enlèvement de Lauterbach est lancé à Francfort.

Un individu de 61 ans comparaîtra devant la Cour d'appel de Francfort à partir de vendredi (9h30). Il est suspecté d'être un membre de l'organisation présumée extrémiste "Patriotes unis". Lors du procès, il devra répondre aux accusations de complot pour haute trahison et de participation à une organisation terroriste.

Cette organisation extrémiste est supposée être à l'origine non seulement du complot pour enlever le ministre allemand de la Santé Karl Lauterbach (SPD), mais aussi d'une tentative de coup d'État contre le gouvernement. Cinq individus considérés comme faisant partie de cette organisation sont inculpés depuis plus d'un an devant la Cour d'appel de Coblenz.

L'individu jugé à Francfort est accusé d'avoir participé à des réunions de l'organisation et d'avoir joué un rôle clé dans l'élaboration des plans. Il est également accusé d'avoir exprimé son intention de participer au kidnapping de Lauterbach. Il a passé près d'un an en détention. La Cour d'appel de Francfort a actuellement programmé les audiences jusqu'en novembre.

Les accusations portées contre l'individu incluent sa participation à la planification de l'enlèvement du ministre allemand de la Santé Karl Lauterbach, qui est lié aux activités de l'organisation extrémiste. La tentative de coup d'État contre le gouvernement est une autre action préoccupante attribuée à cette organisation.

Lire aussi: