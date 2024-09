Le procès pour la controverse sur le diesel continue avec les céréales d'hiver: l'ancien chef de VW cherche un témoignage impliquant

Le procès a débuté un mardi, après plusieurs reports. Il se concentre principalement sur le moment où Winterkorn a pris connaissance des dispositifs de contrôle d'émissions illégaux et sur la manière dont il a géré cette information. La tromperie a été découverte en 2015, entraînant le départ de Winterkorn de son poste. Les autorités affirment qu'il avait connaissance du logiciel prohibé depuis mai 2014, mais a choisi de ne pas intervenir et d'arrêter les véhicules concernés.

Au début du procès, l'équipe juridique de Winterkorn a nié toutes les trois accusations portées contre lui. "Notre client n'a pas trompé et n'a causé de tort à personne", a déclaré la déclaration. Winterkorn n'était pas considéré comme le "principal accusé" ou le "principal responsable" dans le scandale des moteurs diesel de Volkswagen.

"Nous sommes confiants que toutes les allégations contre lui peuvent être infirmées", a déclaré l'avocat de Winterkorn, Felix Doerr, aux journalistes lors d'une pause dans le procès. "C'est pourquoi nous abordons ces procédures avec assurance."

Winterkorn est accusé de tromperie commerciale et criminelle, de parjure et de manipulation du marché. La première accusation entraîne des conséquences graves - s'il est reconnu coupable, Winterkorn pourrait être condamné à une peine de prison allant jusqu'à dix ans.

