Le procès Porsche se termine par une peine de probation.

Un procès passionnant se termine par une peine avec sursis : Le patron d'une entreprise spécialisée dans la restauration de voitures de course classiques est reconnu coupable, entre autres, de tromperie. Porsche, la co-plaignante, semble avoir des raisons de se réjouir.

Dans ce procès portant sur des voitures classiques soi-disant authentiques, le tribunal régional d'Aix-la-Chapelle a condamné le responsable à une peine de prison avec sursis d'un an et quatre mois. Le PDG d'une entreprise de restauration de véhicules de course vintage a été reconnu coupable de fraude, de faux et d'infraction aux lois sur les marques. Il avait principalement recréé des voitures de course Porsche historiques et les avait commercialisées comme étant authentiques.

Selon le verdict, le suspect a falsifié des documents et les a soumis au service d'enregistrement des véhicules, entre autres méfaits. Il a également fixé des emblèmes Porsche sur les véhicules modifiés sans le consentement de la société, a précisé une porte-parole du tribunal. Dans un cas, il a induit un acheteur potentiel en erreur sur l'historique du véhicule. Certains véhicules ont été vendus pour des millions d'euros. Porsche, la co-plaignante, prévoit de récupérer les véhicules vendus.

Le procès a commencé il y a environ trois ans, mais a été arrêté en raison de problèmes de santé du défendeur avant de reprendre en février. Les charges contre deux co-défendeurs ont été abandonnées avec des amendes. L'un des co-défendeurs était le pilote de course Jürgen Barth, qui a remporté les 24 heures du Mans pour Porsche en 1977 avec une Porsche 936 Spyder. Barth était un employé de Porsche pendant de nombreuses années, et les autorités ont découvert "la plus grande collection de souvenirs Porsche du monde" lors d'une perquisition de sa résidence, selon "Handelsblatt". Les charges contre Barth ont été abandonnées après un paiement de 750 euros. Barth a constamment affirmé son innocence, reconnaissant également l'amende uniquement pour des raisons procédurales. Barth a décrit les poursuites contre lui comme un "cauchemar".

Après le verdict du tribunal, le PDG a été ordonné de retirer les emblèmes Porsche des véhicules modifiés qu'il avait vendus, car ils avaient été ajoutés sans le consentement de la société. Cependant, d'autres véhicules avec des tromperies similaires restent une préoccupation pour les forces de l'ordre et les collectionneurs de voitures authentiques.

