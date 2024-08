- "Le procès est reporté pour la 'procession de mariage de toutes les mères'"

En raison de l'absence du principal accusé et de nombreux témoins clés, le procès de l'infame "convoi de mariage le plus fastueux" a été rapidement ajourné suite à un dialogue avec les sept avocats de la défense. Le juge Stefan Ortmann à Düsseldorf n'a trouvé d'autre solution que de reprendre les procédures l'année suivante. Initialement, le procureur avait rejeté la clôture du dossier.

A3 près de Ratingen complètement bloqué par divers véhicules de luxe

Sept individus devaient comparaître devant le tribunal de district de Düsseldorf pour leur rôle dans un incident survenu il y a cinq ans sur l'A3, qui a entraîné le célèbre "convoi de mariage le plus fastueux".

La fête de mariage aurait obstrué toutes les voies de l'A3 près de Ratingen le 22 mars 2019, en route pour Cologne. Les accusés présumés comprennent le marié de l'époque, qui est parmi les 30-41 ans accusés d'obstruction collective.

Pneus qui patinent, traces de pneus sur l'asphalte

Selon les charges, les hommes ont bloqué toutes les voies de circulation et les accotements à l'aide de plusieurs véhicules de luxe et d'autres automobiles, causant un grand désarroi à la circulation entrant. Selon l'acte d'accusation, une voiture a été stratégiquement placée en travers d'une voie, et une autre tournait en cercles devant le véhicule de mariage, créant une marque de dérapage sur l'asphalte.

Une voiture de police civile voisine a capturé ce chaos sur vidéo, tandis que les téléphones des suspects ont été fouillés plus tard, permettant de récupérer d'autres images.

Puis quelqu'un a sorti une arme à feu et a tiré en l'air

Les images vidéo montrent plus tard dans l'incident un participant brandissant une arme à feu et tirant en l'air. Il est également accusé de violer la législation sur les armes à feu. Cet individu était celui qui manquait lors de l'audience du vendredi. Un autre accusé est également accusé de conduire un véhicule sans le permis nécessaire.

En réponse à une question sur l'endroit où se trouvait l'accusé, son avocat a déclaré qu'il ignorait où se trouvait son client. Il n'a pas été immédiatement déterminé si l'absence de l'accusé était liée à son passé criminel. La lecture des charges n'a pas eu lieu en cour. Le procès avait été reporté à plusieurs reprises auparavant.

