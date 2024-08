- Le procès d'un homme de Fulda, en Afrique du Sud, se poursuit.

Le procès concernant le meurtre d'un touriste de Fulda, en Hesse, en Afrique du Sud a repris après une pause. Trois hommes sont accusés de meurtre, tentative de meurtre, détention illégale d'armes à feu et de munitions, vol et tentative de vol.

Au cinquième jour du procès, le tribunal a entendu le témoignage d'un nouveau témoin qui a détaillé comment des indices ont conduit à l'arrestation de deux des trois accusés. Les plaidoiries sont attendues pour la mi-août, après une pause dans le procès en raison de la maladie d'un témoin.

Vol près du parc national Kruger

Presque deux ans plus tôt, le 3 octobre 2022, les trois suspects, âgés de 26, 37 et 39 ans, ont prétendument attaqué le résident de Fulda, sa femme et deux autres Allemands sur le chemin d'une lodge dans le parc national Kruger. Lorsque les touristes ont refusé de sortir de la voiture près de l'entrée de Numbi dans le célèbre parc national et ont verrouillé les portes, l'un des auteurs a tiré sur le conducteur. Le sexagénaire est décédé.

Le procès a commencé le 22 juillet à Kabokweni, une petite ville près du parc national Kruger. La défense a plaidé non coupable au début du procès. Les accusés ont choisi de garder le silence. Un total de dix témoins sont attendus pour témoigner. Après les plaidoiries lors de la dernière journée du procès, le juge lira le verdict à une date ultérieure, encore inconnue, selon le procureur.

L'Afrique du Sud, le pays du safari, est l'une des destinations touristiques les plus populaires en Afrique, mais lutte contre des taux de criminalité élevés. L'an dernier, le nombre de crimes violents dans le pays de près de 61 millions d'habitants a continué de augmenter. Selon les chiffres du gouvernement, plus de 7 700 personnes ont été tuées entre octobre et décembre 2023.

