- Le procès du suspect d'attaque au couteau sur un fonctionnaire a commencé.

Après une prétendue agression au couteau contre des agents de police en novembre dernier à Gummersbach, le procès contre un homme de 31 ans a commencé à Cologne. L'homme est accusé de vol à main armée de boîtes de bière dans un supermarché, de résistance violente, de blessures corporelles dangereuses et de tentative de meurtre sur des officiers. Les officiers ont prétendument tiré à plusieurs reprises sur l'homme lors de l'incident. Pour lui, une internement dans un établissement psychiatrique est envisagé.

L'homme de 31 ans est censé avoir volé initialement des boîtes de bière. Lorsqu'un employé du magasin lui a demandé de payer les boissons à la caisse, il aurait prétendument frappé la femme au visage et l'aurait poussée au sol, selon l'acte d'accusation. Il avait déjà bu une boîte de bière dans le magasin auparavant.

Lorsque les agents de police ont approché l'homme de 31 ans près de la gare routière, le défendeur aurait prétendument approché les officiers avec un "couteau utilitaire à la main" et les aurait attaqués, selon le procureur. La situation a ensuite dégénéré. Après que l'homme de 31 ans ait prétendument blessé un policier avec le couteau, les trois autres officiers impliqués auraient prétendument tiré sur lui à plusieurs reprises. L'homme de 31 ans a été grièvement blessé et transporté à l'hôpital. De plus, au moins deux passants sont prétendument blessés par des balles d'armes de police.

L'homme est poursuivi pour des chefs d'accusation supplémentaires de blessures corporelles et de résistance à des agents de police dans deux actes d'accusation distincts. Il est resté muet sur toutes les accusations.

Initialement, l'affaire a été entendue au printemps devant le tribunal de district de Gummersbach. Là, l'expert psychiatrique a conclu qu'un internement à long terme dans un établissement psychiatrique pourrait également être envisagé pour l'homme de 31 ans en raison d'un trouble ou d'une maladie mentale. L'affaire a ensuite été transférée au tribunal régional de Cologne. Les internements à long terme dans des établissements psychiatriques ne peuvent être ordonnés que par les tribunaux régionaux.

Le procès est prévu pour quatre jours supplémentaires jusqu'à mi-septembre.

