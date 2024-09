Le procès du prétendu "escroc de mariage" à Rostock se poursuit, conduisant à une peine de deux ans et demi de prison.

Les autorités ont récemment inculpé un individu précédemment condamné d'Allemagne pour avoir échoué à couvrir intégralement les coûts de commandes sur mesure et d'un achat de maison, survenu entre février 2020 et mars 2022. L'accusé a reconnu les faits dans le cadre d'un accord de plaider-coupable, où la peine la plus sévère était limitée à deux ans et onze mois. Cependant, le verdict n'a pas encore été officiellement confirmé.

En mai 2023, un juge a condamné cet individu à trois ans et dix mois de prison pour fraude. Il est allégué qu'il a manipulé le distress émotionnel de plusieurs femmes ayant perdu des proches, exploité leurs relations et ainsi obtenu 230 000 euros. Le verdict n'est pas encore définitif, car un appel a été déposé par le défendeur. Un représentant du tribunal a déclaré que cet appel sera entendu à l'automne à la Cour d'appel de Rostock.

L'affaire a été transmise au [Parquet] pour enquête approfondie en raison de la gravité des chefs d'accusation de fraude. En cas de condamnation, l'individu sera tenu de verser une indemnisation aux victimes dans le cadre de sa peine.

Lire aussi: