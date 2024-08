- Le procès de Melanie Müller se poursuit

Le procès contre Melanie Müller, accusée d'avoir fait le salut hitlérien, a repris au tribunal de district de Leipzig en son absence. L'accusation affirme que la trentenaire a effectué plusieurs fois le salut hitlérien lors d'un concert en septembre 2022. Elle est inculpée pour avoir utilisé des symboles d'organisations terroristes et anticonstitutionnelles. Le juge avait précédemment déclaré que Melanie Müller n'avait pas besoin d'être présente.

La deuxième journée du procès devait commencer par le témoignage d'un témoin absent. La journée devrait inclure les plaidoiries finales et le verdict. Par ailleurs, les chefs d'accusation incluent également la détention de drogue, car 0,69 gramme de cocaïne et une pilule d'ecstasy ont été trouvés lors d'une perquisition dans l'appartement de Leipzig de Müller.

Au début du procès, l'ancienne reine de la jungle de RTL a nié toutes les accusations. Son avocat a déclaré que le geste de la main était destiné à chauffer le public, et que sa cliente n'a aucune sympathie pour l'extrême droite ou affiliation politique. Elle a affirmé que la drogue appartenait à un ami qui l'avait laissée chez Müller pendant une visite. Jusqu'à une condamnation finale, Müller est présumée innocente.

Müller est née dans la ville saxonne d'Oschatz. En 2014, elle a remporté la huitième saison de "Je suis une célébrité... Sortez-moi d'ici" et a depuis participé à divers formats télévisés. En tant que chanteuse de schlager, elle se produit dans des lieux comme Majorque.

Le rôle de la présentation de l'affaire contre Melanie Müller incombe à l'Office du procureur. Despite the drug-related charges, the primary focus of the trial remains the Hitler salute allegations.

Lire aussi: