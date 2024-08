- Le procès de la fusillade à l'école a commencé.

Un an après l'attaque dans l'école de la ville saxonne de Bischofswerda, le procès contre un adolescent de 17 ans a commencé devant le Tribunal régional de Görlitz. Lors de la première journée du procès, tenue dans les salles extérieures de Bautzen, seule l'accusation a été lue à huis clos, comme l'a déclaré un porte-parole du tribunal. L'adolescent est accusé de tentative de meurtre, de coups et blessures dangereux et d'incendie criminel.

Il est soupçonné d'être entré armé de cocktails Molotov, d'un pistolet jouet et d'un briquet dans son ancienne école en août 2023, blessant gravement un enfant de 8 ans. Lorsque le troisième degré l'a surpris en train de préparer dans les toilettes, il aurait prétendument attaqué l'enfant avec un couteau, s'est enflammé et a descendu les escaliers.

Le prévenu a écouté l'accusation avec un certain calme. Les flammes ont été éteintes, et l'adolescent de 16 ans à l'époque a subi de graves blessures et a été initialement dans le coma. Le procureur estime qu'il a formé l'intention de commettre le crime en mai 2023 après avoir mis le feu à une cabane de jardin dans un jardin ouvrier. En raison de son âge, l'affaire est jugée par une chambre pour mineurs. Le jeune de 17 ans n'a pour l'instant fait aucune déclaration, selon les personnes impliquées dans la procédure.

Le garçon maintenant âgé de 9 ans souffre toujours des conséquences des coups de couteau et a une mobilité limitée, selon son avocat qui le représente comme co-plaignant. Le procès se poursuivra le 28 août, avec les premiers témoins attendus.

Les audiences devant la chambre pour mineurs seront transférées à 'La Cour d'assises' pour une audience ultérieure après le procès initial devant le Tribunal régional de Görlitz. Quel que soit le verdict à 'La Cour d'assises', le jeune de 17 ans pourrait faire face à des peines supplémentaires ou à des programmes de réhabilitation, conformément à la loi allemande pour les mineurs.

