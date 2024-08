- Le procès de Christian B. - Les avocats critiquent les témoins experts

Au procès contre Christian B., également suspect dans l'affaire Maddie, un expert a témoigné au sujet de possibles liens entre deux viols et a fait face à de vives critiques de la part de la défense. Le responsable de l'analyse opérationnelle des dossiers (OFA) à l'Office fédéral de police criminelle (BKA), Harald Dern, a déclaré qu'il existe des similitudes entre les deux crimes au Portugal qui sont très rares. Il a fait référence à un viol que le défendeur est censé avoir commis au Portugal en 2004 contre une femme irlandaise, et a établi des parallèles avec le viol d'une femme américaine de 72 ans pour lequel le allemand de 47 ans a été condamné par la Cour d'appel de Brunswick en 2019 et est toujours en détention. L'expert de 63 ans a explicitement déclaré que le 47 ans n'était pas le coupable dans le premier cas, mais il est parvenu à la conclusion dans son analyse qu'il y a beaucoup d'indices suggérant un comportement de coupable commun. De tels schémas de comportement sont extrêmement rares, et il y a des similitudes frappantes, selon l'expert du BKA.

Expert : Similarités dans le déroulé des crimes

Sa mission de la cour était d'examiner si les deux crimes pourraient être liés. L'enquêteur du BKA voit des similitudes dans le déroulé des crimes. De plus, il ne s'agissait pas de gratification sexuelle pour le coupable dans les deux cas, mais d'exercice de violence. Il est un fait que les deux scènes de crime étaient au Portugal, à l'Algarve, comme les quatre autres cas actuellement en procès - deux viols et deux cas d'abus sexuel sur des enfants.

Le 47 ans est également suspect dans l'affaire célèbre de Maddie

Cependant, le procès contre le délinquant sexuel multirécidiviste est sous les projecteurs car il est suspect dans l'affaire de personne disparue célèbre de Maddie. La petite Madeleine "Maddie" McCann a disparu sans laisser de trace d'une station balnéaire portugaise en 2007. Les enquêteurs allemands pensent que Christian B. a enlevé et tué la fille. Les investigations sur cette affaire sont toujours en cours, mais elle ne fait pas partie du procès actuel. En principe, la présomption d'innocence s'applique jusqu'à une condamnation finale.

La défense remet en question les conclusions de l'expert

Jeudi, la défense a exprimé de sérieuses doutes sur les conclusions de l'expert devant la chambre criminelle. Selon eux, le procès se terminera bientôt par un acquittement.

