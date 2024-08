- Le procès d' un corps démembré à Nordhorn commence.

Après la découverte d'un corps démembré dans un canal à Nordhorn, un suspect doit comparaître devant le tribunal régional d’Osnabrück pour des chefs d'accusation d'homicide involontaire. L'homme de 55 ans est accusé d'avoir infligé des blessures mortelles à un homme de 51 ans avec une violence extrême en février. La partenaire du défendeur, une femme de 49 ans, doit également comparaître. Elle est accusée, entre autres, d'avoir aidé à démembrer le corps.

D'après l'acte d'accusation du parquet, l'incident s'est produit le 9 février dans l'appartement de l'allemand d'origine ukrainienne. Dans un état d'ivresse, il a eu une altercation avec la victime ultérieure, un homme de 51 ans.

Il a notamment frappé l'homme de 51 ans également ivre à plusieurs reprises avec une bouteille de vodka, causant des blessures graves à la tête et au haut du corps. L'altercation aurait été causée par les soupçons du défendeur que l'homme de 51 ans avait harcelé sa partenaire.

Ensemble, ils auraient démembré le corps à l'aide d'une meuleuse d'angle et jeté les parties, enveloppées dans plusieurs sacs et linges, dans le canal Ems-Vechte à Nordhorn. En raison de l'état du corps, le médecin légiste n'a pas pu déterminer la cause exacte du décès, a déclaré le procureur.

Le premier jour du procès, les témoins comprenaient les personnes qui ont trouvé les parties du corps et les policiers qui sont intervenus en premier. Un homme de 28 ans et son père de 53 ans ont trouvé les sacs contenant les parties du corps et une jambe inférieure le 17 février.

Ils ont d'abord cru que les sacs étaient des déchets. L'homme de 28 ans a déclaré qu'il avait conduit sa voiture dans un atelier voisin et, pendant qu'il attendait, ils ont fait une promenade le long du canal. Il a vu les sacs dans l'eau et a cru que quelqu'un avait jeté des déchets dans le canal. Comme ils sont pêcheurs, ils voulaient sortir les supposés déchets de l'eau.

Lorsque le père a ouvert un objet en tissu cousu de forme allongée, une jambe inférieure avec des orteils en est tombée. Il a ensuite appelé la police.

Le père de 53 ans a décrit comment il voulait montrer à son fils l'endroit du canal parce qu'il allait pêcher la carpe bientôt et cherchait un endroit convenable. Les sacs près de la berge étaient déjà visibles de loin. Sa première pensée était que quelqu'un avait jeté ses déchets ménagers là-bas - ce qui se produit assez souvent dans les eaux. Son fils a sorti un objet qui ressemblait à un bas de femme de l'eau et a dit qu'il avait l'air étrange, il pensait que c'était de la viande. "Je pouvais déjà voir que c'était une jambe", a dit l'homme de 53 ans. Il a immédiatement envoyé sa belle-fille avec les deux petits-enfants et a attendu la police avec son fils.

Le tribunal a prévu dix jours de procès jusqu'en début de novembre. Les deux défendeurs ont déclaré par l'intermédiaire de leurs avocats qu'ils voulaient faire une déclaration lors du procès principal.

L'affaire contre le défendeur et sa partenaire est instruite par le parquet, qui a présenté l'acte d'accusation détaillant les événements présumés ayant conduit à l'accusation d'homicide involontaire. Au cours du procès, des témoignages ont été entendus de témoins qui ont découvert les parties du corps démembré et des policiers qui sont intervenus en premier sur les lieux.

Lire aussi: