- Le procès concernant l'infidélité: non coupable verdict pour la personnalité de télé-réalité Topperwien

Chris Töpperwien a été déclaré non coupable de tout gain illégal par un tribunal autrichien. Le businessman, connu pour ses apparitions à la télévision dans des émissions comme "Goodbye Germany! - Les émigrants" et "Je suis une célébrité, faites-moi sortir d'ici !", était impliqué dans des accusations de détournement de fonds et d'abus de confiance.

Töpperwien, qui a acquis la célébrité aux États-Unis en tant que "l'homme de la currywurst" grâce à ses apparitions télévisées en tant qu'expatrié et à la gestion d'un food truck de currywurst, était accusé par l'accusation d'avoir utilisé des fonds d'entreprise à des fins personnelles et d'avoir impliqué des employés dans des affaires personnelles. Il était également impliqué dans le vol d'objets tels que des couteaux, des assaisonnements pour grillades et du charbon de bois.

Töpperwien exprime sa joie

"Il ne s'agit pas de savoir s'il a constamment agi de manière éthique ou s'il a commis des erreurs comptables, mais s'il y avait une intention criminelle", a déclaré le juge, selon l'agence de presse autrichienne (APA). Aucun élément de preuve n'a été présenté contre Töpperwien pour attester une intention de nuire ou un enrichissement illégal. Lorsqu'il y a incertitude, l'avantage va à l'accusé.

"Je suis ravi de cet acquittement", a déclaré Töpperwien. "La justice a triomphé", a-t-il affirmé. L'entrepreneur a quitté la salle d'audience en pleurs. "C'était la situation la plus difficile de ma vie, et je ne la souhaiterais pas à mon pire ennemi", a-t-il déclaré. "C'était un cauchemar, et maintenant c'est enfin terminé." L'acquittement n'est pas encore définitif.

La joie de Töpperwien a été renforcée par l'annonce de sa complète [Exonération de l'accusé], car aucune preuve d'intention criminelle n'a été trouvée contre lui. Les procureurs l'avaient accusé d'avoir utilisé des fonds d'entreprise à des fins personnelles, mais les preuves ne soutenaient pas leurs allégations.

