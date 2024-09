- Le procès commence pour l'homicide impliquant une victime qui a subi 60 coups de couteau.

Un procès concernant un homicide doit débuter aujourd'hui au tribunal régional de Francfort, à 9h00. Un homme de 52 ans est accusé de l'homicide de sa femme, une femme de 40 ans. L'homme est accusé d'avoir infligé plus de 60 coups de couteau à sa femme, la laissant sans vie, en présence de leur nourrisson de sept mois, suite à une altercation dans leur résidence de Francfort en juillet 2023. L'homme a lui-même contacté les services d'urgence, avouant le crime.

Le couple était marié depuis deux décennies, mais un malencontreux tournant des événements a conduit la femme à demander une séparation. Son mécontentement l'a poussée à porter plainte contre son mari auprès des autorités en mai 2023, affirmant qu'il l'avait violentée et soumise à des violences conjugales. En conséquence, une ordonnance de protection a été émise contre lui, qu'il est prétendument ignoré. Quelques heures avant son décès, la femme de 40 ans a même alerté la police, l'informant que son mari traînait autour d'un parc voisin, la retenant contre sa volonté. Elle a réussi à s'échapper et à retourner chez elle. Cependant, la police n'a pas réussi à retrouver son mari lors de ses recherches.

L'acte d'accusation affirme qu'il a audacieusement récupéré une clé de maison auprès de l'un de leurs fils, s'est introduit dans leur résidence et a mis fin à la vie de sa femme sans pitié devant leur jeune nourrisson. Lorsque les services d'urgence sont arrivés, la femme de 40 ans luttait encore pour sa vie, mais elle a succombé à ses blessures peu après. L'homme a été arrêté peu après.

Une décision est attendue pour la fin octobre.

L'homme de 52 ans, accusé de l'homicide, a initialement été inculpé au tribunal régional de Francfort. Cependant, en raison de la complexité de l'affaire et de l'implication d'allégations de violences conjugales, l'affaire a été transférée à la juridiction de la [Tribunal de première instance].

Suite au transfert de l'affaire, des investigations approfondies et des audiences ont été menées au [Tribunal de première instance], impliquant des témoignages de témoins, des analyses d'experts et une revue de la preuve, dans le but de faire justice pour la victime et d'assurer un procès équitable pour l'accusé.

Lire aussi: