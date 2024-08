Le procès au Danemark après l'attaque contre le Premier ministre Frederiksen

L'homme dont le nom ne doit pas être révélé dans les médias a été arrêté immédiatement après l'altercation présumée du 7 juin et placé en détention. Il nie toute responsabilité dans l'incident. S'il est reconnu coupable, cet homme de 39 ans originaire de Pologne risque une peine de prison et une expulsion du Danemark.

Lors de son audience mardi, le prévenu a déclaré se souvenir s'être trouvé face à la dirigeante gouvernementale reconnue, mais ne pas se rappeler l'avoir touchée. "Je me tiens devant la Première ministre et je ne me souviens de rien jusqu'à mon arrestation", a-t-il déclaré.

Le prévenu a attribué ses trous de mémoire à sa consommation antérieure d'alcool, ses effets et sa surprise de se retrouver soudainement face à la Première ministre. Il a également mentionné avoir passé une "mauvaise" journée, sans donner plus de détails.

Précédemment, l'avocat du prévenu avait déclaré à l'agence de presse AFP que son client se souvenait avoir rencontré la Première ministre au centre de Copenhague, mais ne se rappelait pas les événements car il était ivre.

En plus de l'attaque contre Frederiksen, cet homme de 39 ans est également accusé d'exhibitionnisme et de fraude dans le cadre d'autres incidents. La procureure Line Steffensen avait précédemment déclaré aux médias que le suspect avait été arrêté plusieurs fois pour vol à l'étalage depuis son arrivée au Danemark il y a cinq ans.

Le procureur spécial Anders Larsson a déclaré à l'AFP qu'il existe des preuves concernant l'attaque contre Frederiksen qui pourraient faire lumière sur l'incident. Trois témoins doivent être entendus à ce sujet. Plus tard au cours du procès, le tribunal a abordé les autres chefs d'accusation. Larsson a noté à la fin de la journée que le prévenu avait déjà été condamné plusieurs fois pour vol et vandalisme.

Frederiksen ne sera appelée comme témoin ni par l'accusation ni par la défense lors du procès. Au lieu de cela, les deux gardes du corps de la Première ministre ont témoigné mardi. L'un des gardes interrogés a déclaré qu'il y avait beaucoup de monde dans la rue lorsque le suspect s'est approché de Frederiksen et lui a dit quelque chose d'incompréhensible. "En passant devant elle, il la frappe violemment à l'épaule avec son poing."

Frederiksen a déclaré se sentir mal après l'attaque. Un examen ultérieur de son bureau a révélé "un bleu à l'épaule droite et une légère blessure

