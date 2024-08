- Le procès après l'agression du bijoutier: "Il m'a tiré dessus"

C'est une phrase que personne ne veut probablement entendre en faisant ses courses - et que la plupart des gens ne connaissent probablement que des films : "Mains en l'air, hold-up !" C'est ce que deux jeunes hommes sont censés avoir crié lorsqu'ils ont dévalisé une bijouterie à Hanovre en été 2023 - en plein jour et au cœur de la ville. Masqués et armés d'une arme à feu, ils ont fait irruption dans le magasin, où des clients se trouvaient, brisé les vitrines et tiré sur un employé - l'homme de 39 ans à l'époque a été grièvement blessé. Ils se sont enfuis avec leur butin sur des vélos de femme : des chaînes en or.

Un jeune homme de 20 ans est déjà en prison, condamné à sept ans de détention pour mineurs en février. Maintenant, un complice de 19 ans et un maître d'œuvre de 23 ans sont jugés. Le jeune homme de 19 ans s'était enfui en Irak entre-temps, se rendant environ sept mois plus tard. Le procès devant le tribunal régional de Hanovre s'est terminé abruptement après la lecture des chefs d'accusation : l'un des avocats n'a pas pu être présent au début du procès. Le procès reprendra le 3 septembre (14h00).

Le jeune homme de 23 ans ne voulait pas commettre l'acte lui-même

De quoi sont accusés les hommes ? Le jeune homme de 19 ans, d'origine irakienne, est accusé d'avoir tenté de tuer une personne par cupidité et ruse, selon le procureur public qui lisait les chefs d'accusation. Un vol à main armée avec violence lui est également reproché.

Le jeune homme de 23 ans, quant à lui, ne voulait pas commettre l'acte lui-même, mais il a engagé les hommes, donné une arme à feu au jeune homme de 19 ans et ordonné à son complice de se procurer une masse et des gants. Il aurait également encouragé à tirer sur les employés si nécessaire - acceptant ainsi le risque que des gens meurent. En récompense, ils devaient recevoir une part du butin.

Menace du maître d'œuvre

Les enquêteurs ont seulement découvert le jeune homme de 23 ans, originaire de Croatie, pendant les procédures contre le jeune homme de 20 ans : il avait déclaré au tribunal avoir été forcé de participer au vol sous la pression. La chambre a tenu compte d'une menace du maître d'œuvre lors du prononcé de la sentence du jeune homme en février.

Selon les chefs d'accusation, le jeune homme de 20 ans a soi-disant brisé plusieurs vitrines contenant des bijoux après que les deux jeunes hommes ont fait irruption dans le magasin. Son jeune complice a tiré plusieurs fois sur l'employé, mais a manqué sa cible. Lorsque l'employé a lancé une poubelle sur les agresseurs, il a tiré à nouveau - et l'a touché au ventre. "Il m'a tiré dessus", aurait crié la victime avant de fuir la salle de vente. L'homme a survécu avec des blessures graves au foie et à un rein, qui ont dû être enlevés. Selon le procureur public, le vol a duré environ une minute.

Pas de déclarations prévues

Le jeune homme de 20 ans, complice, avait fait lire la déclaration suivante par son avocat lors du premier procès : "Je tiens à présenter mes excuses sincères à toutes les personnes que j'ai blessées et fait souffrir. Je ferai de mon mieux pour me racheter, et je prends la responsabilité de

