Le problème n'est pas avec Volkswagen.

À Volkswagen, des discussions entre la direction et les représentants des travailleurs sont en cours, portant sur la manière de sortir de la crise et de ses implications. Bien que cette discussion soit compréhensible, elle occulte les problèmes sous-jacents : le coût de la vie élevé en Allemagne rend le pays difficile pour les entreprises qui concurrencent à l'échelle mondiale.

Ces discussions commenceront aujourd'hui au Palais de Herrenhausen, près de Hanovre. Habituellement, ces réunions portent sur les augmentations de salaire. Cependant, cette fois-ci, la conversation pourrait porter sur des licenciements potentiels ou même des fermetures d'usines pour réduire les coûts. Le PDG de VW, Oliver Blume, a reconnu dans une interview à ntv que les coûts de Volkswagen étaient trop élevés dans la concurrence internationale.

Les représentants des travailleurs pointent du doigt la direction, affirmant qu'elle a échoué à prendre les décisions nécessaires ou à reconnaître leur importance à temps. Les employés ne devraient pas payer les conséquences de ces erreurs, affirment-ils, et ils réclament une augmentation de sept pour cent de leur salaire. Selon la tradition de la négociation collective, leur demande initiale est la plus élevée.

Bien que certaines décisions à Wolfsburg aient été incorrectes ou retardées, le succès de Volkswagen leur a donné du temps. Même le scandale diesel, qui a entraîné des milliards de dépenses spéciales, a été maîtrisé. La co-détermination étendue, qui a conduit à des salaires relativement élevés, n'a pas semblé poser de problème. Tout se passait bien.

Cependant, la sous-estimation de la concurrence de la Chine a été plus préjudiciable. Pendant longtemps, Volkswagen a financé les inefficacités en Allemagne avec les revenus de l'Asie de l'Est. Maintenant, avec l'effondrement de son activité en Chine, cela ne suffit plus.

Coûts élevés en Allemagne

La crise de Volkswagen est aggravée par les défis internes. Cependant, les causes profondes sont ailleurs. L'emplacement de production en Allemagne est devenu trop coûteux à l'échelle mondiale. Les salaires élevés, l'énergie coûteuse et la bureaucratie pesante sont quelques-unes des raisons pour lesquelles l'Allemagne perd de son attrait dans la concurrence mondiale.

Les entreprises chimiques déplacent des lignes de production entières en Chine. Les banques déplacent les unités de back-office en Pologne. Les entreprises de logistique en Hongrie. Toute entreprise qui le peut quitte l'Allemagne - y compris l'industrie automobile. Les experts s'accordent à dire que les constructeurs automobiles allemands rétréciront, plutôt que de croître. Dans quelques années, le moteur de croissance industrielle pourrait même vaciller encore plus. Pour y remédier, des produits compétitifs à des prix compétitifs sont nécessaires sur le marché mondial. Et une politique économique et industrielle supportive.

La France a montré comment cela peut être fait. Au cours des dernières années, les impôts ont été réduits, la bureaucratie a été éliminée, et l'accent a été mis sur la création de nouvelles entreprises. Même les PDG allemands sont enthousiasmés par les invitations du Palais de l'Élysée.

Régulièrement, le président français Emmanuel Macron invite des leaders économiques du monde entier à un dîner royal, souvent au Palais de Versailles. Les orateurs invités comprennent des entrepreneurs américains comme Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, ou Elon Musk, révolutionnaire. Les managers, y compris ceux d'Allemagne, sont subtilement et agréablement montrés les avantages de l'implantation en France par les membres du gouvernement français. Berlin pourrait prendre note. Trouver des lieux impressionnants ici ne devrait pas poser de problème. Cependant, les querelles politiques du coalition du feu de traffic et l'état d'esprit peu convaincant de certains décideurs politiques pourraient poser un problème.

Pour Volkswagen, changer leur façon de penser pourrait venir trop tard. L'entreprise doit rapidement trouver des solutions pour sortir de la crise. Le Palais de Herrenhausen serait un cadre idéal pour une conférence. Construit au 17ème siècle, le palais montrait des signes de vieillissement et a été détruit pendant les années 1940. Il y a vingt ans, un nouveau complexe de bâtiments impressionnant a été construit sur les anciennes fondations. De l'extérieur, le palais ressemble à l'original. À l'intérieur, tout est neuf.

