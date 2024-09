Le problème est la langue.

Pour célébrer le 20ème anniversaire de la saison de "L'Agriculteur cherche l'amour", Inka Bause invite 14 prétendants potentiels à Brandenburg. Lors d'une réunion formelle, Inka sélectionne ceux qui rejoignent l'expérience de la ferme d'une semaine. L'un des participants trouve la situation un peu écrasante.

Lorsqu'ils ont lancé "L'Agriculteur cherche l'amour" il y a 20 ans, le plus jeune agriculteur n'avait que deux ans. Maintenant, il est lui-même à la recherche de l'amour ! N'est-ce pas touchant ?, a déclaré Inka Bause au début de cette saison anniversaire de "L'Agriculteur cherche l'amour". À l'époque, les gens riaient, mais maintenant, c'est l'un des formats de rencontres les plus populaires et les plus réussis du pays. Pour cet anniversaire, ils ont invité 14 candidats pleins d'espoir de chaque coin du pays pour ce voyage passionnant.

Pour lancer les choses, tout le monde lit les lettres d'amour qu'ils ont reçues. Cette année, le candidat le plus populaire, Yannik, a reçu le plus de courrier et est excité de faire impressionner les dames sélectionnées avec sa liqueur maison à la fève tonka lors de la fête à la grange. Dans le cadre pittoresque de Brandenburg, Inka Bause accueille la grande rencontre. Vêtue d'une robe florale vive, elle attire autant de regards que les dames célibataires, qui apparaissent principalement dans des dirndls stylés.

"Les voici - vos dames et messieurs !", déclare Inka le début du grand jeu de rencontres.

Plumes, fers à cheval et beaucoup d'alcool

Tout le monde se réchauffe rapidement. Chacun est assigné à ses partenaires de rêve. Les conversations sont engagées en quelques minutes avec les cadeaux qu'ils ont apportés. Cette saison anniversaire, les participants semblent avoir mis l'accent sur "la célébration" dans leur emploi du temps, car presque chaque sac-cadeau contient une bouteille d'alcool à haute teneur. Outre l'alcool, des couronnes de plumes de paon artisanales et des fers à cheval joliment emballés se retrouvent sur la table des cadeaux. Tout le monde s'ouvre rapidement à la chaleur de ces gestes attentionnés.

L'agriculteur laitier Heino est de bonne humeur. Le quinquagénaire a apporté beaucoup de sa liqueur maison aux œufs pour les trois choisies. During the tasting, the Tantra masseur Gernot impresses with his "tongue skills": "This already slides right off the tongue!", farmer Heino jokes. Marvin, the camel enthusiast, is amenable to fun but clears up any misconceptions: "Camels are not goldfish!", Marvin clarifies.

Un moment sous les projecteurs inoubliable

Une règle importante pour les candidats potentiels de l'édition future de "L'Agriculteur cherche l'amour" : la recherche d'attention indésirable ne conduit pas toujours à un résultat positif. La jeune Anna apprend cette leçon au moment le plus inopportun. Amoureuse du valet de ferme Paul, elle essaie de le charmer avec sa guitare acoustique, en channelisant Whitney Houston. Pas seulement la timide fermière Sarah enfant mais aussi le visiblement surpris Paul sont impressionnés.

Peu de temps après, le Saxon Paul sélectionne Viola et Sarah. Poor Anna doit reconnaître que "la musique" n'est peut-être pas la tasse de thé de tout le monde. Heureusement, Inka console rapidement la pauvre Anna brisée.

Juste avant la fermeture et une bière froide, la question se pose - que s'est-il passé avec l'instructeur d'équitation Heiner ? Les deux dames choisies d'Heiner, Ulrike et Heike, haussent les épaules. Heiner a dû être conduit à l'hôpital juste avant le début de l'événement de rencontres. L'excitation a affaibli le septuagénaire au point qu'il a été conduit à l'hôpital par précaution. Si Heiner retournera à la fête à la grange après ses contrôles à l'hôpital et rencontrera enfin ses dames, les fans le découvriront dans le prochain épisode.

