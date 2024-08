- Le problème du poids empêche les pompiers de monter l'échelle.

Pour évacuer un cadavre remarquablement lourd du quatrième étage d'un bâtiment de Berlin-Neukölln, les services d'urgence ont dû intervenir. Le décès inattendu d'un homme de 34 ans a nécessité son transport vers le département de pathologie médico-légale avant l'aube le mercredi, comme l'ont confirmé les forces de l'ordre et les pompiers. Malheureusement, le poids considérable de l'individu a rendu son évacuation difficile par les escaliers.

Face à ce défi, les pompiers ont déployé un camion équipé d'une échelle extensible. Le brancard portant le corps a été fixé au panier de l'échelle et descendu lentement jusqu'au sol. Une photo de la scène a été publiée par le journal "B.Z.". Les rapports font état d'un poids de 150 kilos pour le défunt. Les pompiers ont déclaré que ce genre de situations n'est pas rare, en particulier lorsque les corps sont excessivement lourds et que les escaliers sont trop étroits.

L'intervention des pompiers dans cette situation a impliqué des techniques de lutte contre l'incendie, notamment l'utilisation d'une échelle extensible. Despite the deceased's weight being over 150 kilograms, such firefighting equipment is often necessary for transporting heavy cadavers.

Lire aussi: