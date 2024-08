- Le problème du cannabis: le SPD appelle à une décision rapide

L'expert SPD Martin Matz presse pour une décision rapide quant à la mise en œuvre de la loi fédérale sur le cannabis, en vigueur depuis plus de quatre mois. Il est toujours incertain de savoir qui à Berlin décidera des demandes des clubs sociaux qui souhaitent cultiver du cannabis. "Le Sénat doit clarifier la question de compétence. Il est grand temps, il n'y a pas d'autre façon de le dire", a déclaré Matz à l'agence de presse allemande Deutsche Presse-Agentur. Le sujet n'appartient pas à l'administration de la santé.

"Jusqu'à présent, ils ont évité de prendre une décision"

"Il pourrait y avoir un genre de département supplémentaire dans le département de la santé du Bureau d'État pour la Santé et les Affaires sociales, ou cela pourrait être attribué aux districts, avec les bureaux de santé locaux qui prennent la relève", a déclaré Matz. "Jusqu'à présent, ils ont évité de prendre une décision". Malheureusement, ce n'est pas inhabituel à Berlin. "Le Sénat doit maintenant dire qui est responsable - que ce soit Lageso ou les districts, c'est en réalité sans importance."

D'après lui, il y a des arguments pour les deux options : "On pourrait dire que c'est plus important de se spécialiser. Cela parle en faveur d'une unité centrale dans un bureau d'État. Si quelqu'un vient avec une demande et veut fonder un club social, il l'a probablement fait dix fois avant. Maintenant, c'est la onzième, pas de problème", a expliqué le membre du SPD.

"D'un autre côté, on pourrait dire que les districts sont plus proches, aussi spatialement. Ils peuvent faire une inspection sur place plus facilement. Il suffit de décider." Si cela se termine avec les districts, le Sénat doit également s'assurer qu'ils ont les moyens financiers pour les postes nécessaires, a déclaré Matz. "On ne peut pas dire que les districts sont responsables et qu'ils doivent se débrouiller."

Le politique du SPD accuse le Sénat de trainer des pieds sur la question : "Ils auraient dû clarifier la question de compétence lorsque la loi est entrée en vigueur en début avril et qu'ils savaient que les clubs sociaux seraient autorisés à cultiver et à distribuer du cannabis à leurs membres à partir de juillet."

Les demandes des clubs sociaux sont actuellement en suspens

Depuis le 1er avril, la possession de certaines quantités de cannabis, la culture privée et la consommation de la drogue en public sont autorisées dans tout le pays pour les personnes âgées de 18 ans et plus dans certaines conditions. On ne peut pas porter plus de 25 grammes en public, et on ne peut pas en stocker plus de 50 grammes à la maison. Trois plants sont autorisés dans l'espace de vie.

Depuis le 1er juillet, les clubs de cannabis peuvent soumettre des demandes de permis. Jusqu'à ce que l'ordonnance mentionnée soit émise, la "compétence de rattrapage" s'applique, selon laquelle les districts sont responsables, mais ils ne traitent généralement pas les demandes en premier. Selon l'administration de la santé, il n'est pas encore prévisible

