- Le problème de l'État: échapper aux causes criminelles

À la suite de l'évasion de quatre délinquants de l'hôpital de district de Straubing (BKH), l'SPD de l'État a exprimé une critique sévère envers le gouvernement et critiqué les conditions dans les soins psychiatriques forensiques. La ministre des Affaires sociales Ulrike Scharf (CSU) a déclaré qu'elle examinerait tout après l'incident, mais le porte-parole de l'SPD Horst Arnold a mis en garde contre le fait de considérer cela comme une réponse unique.

"Les erreurs commises sur nos propres terres ne doivent pas être ignorées, mais elles ne doivent pas non plus servir de prétexte pour persécuter les employés sous-dotés dans les soins psychiatriques forensiques", a déclaré Arnold. À l'avenir, tous les aspects et problèmes doivent être gérés de manière plus efficace et progressive.

Inquiétudes pour la sécurité après la reconstruction

Le 12 août 2019, la ministre des Affaires sociales Kerstin Schreyer (CSU) avait indiqué que, en raison de la restructuration proposée à Straubing BKH, "les inquiétudes pour la sécurité de la population seraient soigneusement considérées", a mentionné Arnold. Dans ce contexte, l'évasion de quatre criminels constitue une catastrophe pour le gouvernement de l'État.

Le cas de l'évasion doit être analysé rigoureusement et honnêtement. "Il est indiscutable que les évadés ont conspiré, planifié et organisé – ce n'était pas un acte impulsif. Habituellement, un tel comportement n'échapperait pas à l'observation du personnel suffisamment nombreux." Les mesures de sécurité entre les soins psychiatriques forensiques et les forces de l'ordre semblent insuffisantes.

Arnold a décrit l'enlèvement d'un travailleur de soins comme particulièrement préoccupant. Tous les travailleurs de soins devraient être équipés d'un appareil d'urgence personnel (PND) pour éviter de tels incidents et au moins dissuader les individus en détention de sécurité.

Enquêtes contre les criminels évadés

Les quatre criminels évadés de Basse-Bavière sont en fuite depuis samedi soir. La police et le parquet enquêtent sur des chefs d'accusation de prise d'otage et de coups et blessures intentionnels. Les hommes sont soupçonnés d'avoir menacé, agressé et enlevé un membre du personnel de l'hôpital de district samedi soir pour forcer l'ouverture de la porte. Les évadés sont considérés comme dangereux. Ils sont actuellement en traitement psychiatrique forensique à BKH en raison d'infractions à la propriété et aux stupéfiants.

