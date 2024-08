- Le problème de Blake Lively est la dispute sur son dernier film.

Qu'est-ce qui s'est passé entre Blake Lively et Justin Baldoni ? Cette question est actuellement sur toutes les lèvres des fans en ligne. Les deux promouvoient l'adaptation cinématographique de "Just Once More", dans laquelle ils tiennent les rôles principaux. Mais voici le hic : ils ne le font pas ensemble. Et cela, malgré le fait que Baldoni dirige le film et que Lively en soit la productrice. Le scandale a atteint son apogée lorsque les deux n'ont même pas posé pour une seule photo ensemble lors de la première mondiale du film.

Cependant, la rumeur a vraiment commencé à enfler avec cette séquence sur le tapis rouge, dans laquelle la co-vedette de Lively, Jenny Slate, essaie presque comiquement d'éviter une question sur Baldoni. Et ce n'est pas seulement elle et les autres co-vedettes qui semblent éviter Baldoni ; l'auteur du roman source, Colleen Hoover, l'a également supprimé de son Instagram. Il n'est donc pas étonnant que de nombreuses théories sur la rupture circulent en ligne. Blake Lively a-t-elle vraiment désapprouvé la version finale du film et en a-t-elle fait une nouvelle à sa manière, comme certains le spéculent ? Ou Baldoni n'a-t-il peut-être pas apprécié que Lively implique autant son mari Ryan Reynolds ? La star hollywoodienne a même écrit une scène dans le script, comme Lively l'a récemment révélé. "Nous nous aidons mutuellement. Il travaille sur tout ce que je fais, et je travaille sur tout ce qu'il fait", a-t-elle expliqué. D'autres, however, suspectent que la supposée querelle n'est qu'une grande mise en scène pour attirer autant d'attention que possible sur le film.

Blake Lively mise-t-elle sur le succès commercial, Baldoni sur la sensibilisation ?

L'ensemble de la situation rappelle un autre lancement de film agité il y a deux ans : la tournée de presse de "Don't Worry, Darling" a fait sensation lorsque l'actrice principale, Florence Pugh, et la réalisatrice Olivia Wilde ont semblé se fâcher. Pugh a à peine promu le film sur les réseaux sociaux et a même annulé sa participation à une conférence de presse à la dernière minute au Festival international du film de Venise. Le fait que son co-vedette Harry Styles était également lié à Wilde à l'époque a ajouté du piment à la situation. On a rapporté que toute l'équipe était si divisée que Styles était censé - l'Internet en était sûr - avoir même craché sur son co-vedette Chris Pine lors d'une projection du film.

Mais dans le drame entourant Blake Lively et ses collègues, il y a un autre élément dans les spéculations sur les éventuelles querelles : la critique de la manière dont le film est promu. Lively joue Lily Bloom, la fleuriste traumatisée dans "Just Once More", qui avait un père violent et qui se retrouve dans une relation toxique. Alors que Baldoni parle souvent de l'aspect de la violence domestique dans les interviews et effectue un travail de sensibilisation, Lively promeut le projet plus comme une comédie romantique légère, selon les critiques.

Départ réussi pour "Just Once More" aux États-Unis

La jeune femme de 36 ans a promu sa marque de cocktails de manière similaire à un film, lançant simultanément sa propre ligne de shampooing pendant la promotion du film. Son mari, Ryan Reynolds, était également en tournée de presse pour son film d'action "Deadpool & Wolverine" en même temps, ce qui a ajouté à la frustration. La stratégie de marketing de Lively semblait viser un effet de crossover similaire à celui vu l'année dernière avec les succès du box-office "Barbie" et "Oppenheimer", qui ont tous deux rapporté des sommes records. Reynolds et son co-vedette Hugh Jackman non seulement ont posé avec Lively et son équipe sur le tapis rouge, mais ont également activement promu "Just One More Time", apparaissant même dans une sketch comique d'interview où Reynolds a feint avec humour la jalousie. Cela a suscité la colère en ligne, avec des commentaires comme "Il n'y a rien de romantique dans la violence domestique" sur "X".

Entre-temps, des rumeurs circulent selon lesquelles un rapport d'enquête révélerait bientôt les vérités sombres derrière le drame. Une chose est certaine : commercialement, le battage médiatique et la "Barbenheimer" stratégie ont déjà payé. Aux États-Unis, "Just One More Time" a immédiatement debuté à la deuxième place du box-office, juste derrière le succès d'action de Reynolds "Deadpool & Wolverine". C'est la première fois en 34 ans qu'un couple occupe simultanément les deux premières places du box-office aux États-Unis. En 1990, Bruce Willis avec "Die Hard 2" et Demi Moore avec "Ghost" ont réalisé cet exploit, mais sans le drame.

