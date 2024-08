- Le prix pour la démocratie Walter Lubcke est décerné au journaliste Amiri

La présentatrice et journaliste Natalie Amiri (46 ans) recevra le prix hessois Walter Lübcke pour la démocratie cette année. Elle sera accompagnée dans cette reconnaissance par l'Atelier d'histoire de Darmstadt et l'initiative nord-hessoise 'Embrasser la diversité', comme l'a annoncé la Chancellerie d'État de Wiesbaden. La cérémonie aura lieu à la fin de l'année à Darmstadt.

Le prix est un hommage au président du gouvernement de Cassel, Walter Lübcke, tragiquement assassiné par un extrémiste de droite en 2019. Depuis 2020, ce prix est décerné tous les deux ans à des individus et des organisations qui promeuvent l'harmonie sociale et la démocratie. Les lauréats reçoivent une étoile en argent de forme irrégulière et en trois dimensions sur un piédestal.

Le ministre-président de la CDU, Boris Rhein, a salué Natalie Amiri pour avoir donné la parole à des personnes dont le désir de démocratie et de liberté les conduit souvent à être emprisonnées ou exécutées sous des régimes autoritaires en Iran ou en Afghanistan. Actuellement à la tête de 'Weltspiegel' sur Das Erste, Amiri a précédemment dirigé le bureau de l'ARD à Téhéran.

Promouvoir la diversité en Hesse du Nord

Cette alliance de 35 membres 'Embrasser la diversité' - Unis contre l'exclusion' en Hesse du Nord comprend diverses organisations, associations et entreprises qui prônent la diversité, le respect et les valeurs démocratiques. 'Le réseau affiche clairement sa position en participant activement à des événements, projets et discussions', a déclaré Rhein.

Fondé par des étudiants et des membres du personnel de l'Université technique, l'Atelier d'histoire de Darmstadt se consacre à l'histoire des 'gens ordinaires' et de la vie quotidienne, en particulier pendant l'époque nazie. 'Le travail effectué par l'Atelier d'histoire de Darmstadt est d'une importance particulière en temps de conflit et de résurgence de l'antisémitisme pour renforcer la paix, la démocratie et l'ouverture', a déclaré Rhein.

Remise des prix aux lauréats

