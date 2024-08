Le prix élevé de la réparation d'un smartphone est un obstacle, néanmoins...

Lorsque votre smartphone dysfonctionne, de nombreuses personnes optent pour l'achat d'un nouveau plutôt que de le faire réparer. Cependant, les réparations peuvent souvent être plus respectueuses de l'environnement et économiques.

Un smartphone défectueux finit souvent par prendre la poussière dans un tiroir, car de nombreux utilisateurs sont réticents en raison des coûts de réparation perçus comme élevés ou des incertitudes quant à la réparabilité. Mais il y a des raisons valables pour donner une deuxième chance à votre ancien téléphone - pas seulement pour des raisons environnementales, mais aussi pour économiser de l'argent.

Des statistiques récentes de l'association TÜV montrent que seulement un tiers environ des Allemands ont fait réparer leur smartphone défectueux au cours des cinq dernières années. La plupart évitent les réparations en raison de la peur de coûts élevés ou d'incertitudes quant à la réparabilité.

Les personnes ayant des compétences en bricolage ou de la confiance peuvent souvent réparer elles-mêmes leurs appareils : des pièces de rechange et des guides de réparation sont facilement disponibles en ligne, ainsi que chez les fabricants. Pour ceux qui préfèrent l'aide professionnelle, les réparations peuvent être effectuées dans des ateliers locaux, via des prestataires de services en ligne ou même directement par les fabricants. Mais les coûts de réparation ne devraient pas être proches du prix d'un nouvel appareil, car l'effort ne vaudrait pas la peine.

Le portail de protection des consommateurs Mobilsicher.de fournit un guide sur la marche à suivre :

Utilisez la garantie et les garanties

Dans les deux premières années après l'achat, vous devriez utiliser la garantie légale et tenir le vendeur responsable de tout défaut. Sinon, ou après que les deux années se soient écoulées, il est judicieux de vérifier si le fabricant offre des garanties supplémentaires volontaires.

Les dommages auto-infligés, tels que les dommages causés par l'eau ou les dommages à l'écran causés par une chute, ne sont généralement pas couverts par la garantie et ne sont généralement pas couverts par les garanties des fabricants.

Estimez et comparez les prix

Si le revendeur ou le fabricant ne couvre pas la réparation, cherchez des services de réparation dignes de confiance et abordables - à la fois en ligne et dans les ateliers locaux, ainsi que chez les fabricants ou leurs partenaires. En fait, le service le moins cher implique généralement le nettoyage des dommages causés par l'eau, qui coûte environ 30 euros. Un nouveau objectif de caméra coûte environ 50 euros. Une nouvelle batterie, y compris l'installation, coûte souvent entre 50 et 100 euros. Le remplacement de l'écran peut coûter 100 euros ou plus.

Préparez votre visite à l'atelier et la consultation

Armé d'informations sur les prix, vous pouvez également demander un devis précis à un atelier. Dans tous les cas, il est crucial de discuter du processus de réparation exact et de savoir si le dispositif sera inspecté (ce qui ne devrait pas coûter plus de 15 euros).

Si des pièces doivent être remplacées, demandez si elles sont neuves, remises à neuf ou d'origine. Cela est particulièrement important pour les réparations d'iPhone, car Apple n'active que les pièces d'origine.

Il est également important de sauvegarder toutes les données cruciales et de les supprimer (réinitialiser le dispositif à ses paramètres d'usine) pour prévenir l'accès non autorisé ou l'utilisation abusive de données personnelles ou sensibles, au cas où quelque chose irait mal pendant la réparation et que le téléphone serait donné ou envoyé à l'atelier déverrouillé.

Considérez les initiatives de réparation et les bonus de réparation

Les cafés de réparation sont une solution alternative entre le bricolage et le fait d'aller dans un magasin professionnel, où des individus expérimentés ou des professionnels aident ceux qui en ont besoin avec leur savoir-faire et leurs outils.

À noter : Les citoyens résidant en Thuringe reçoivent un bonus de réparation de l'État, qui s'élève à 50 % du total de la facture de réparation (brut). Un maximum de 100 euros par personne et par année civile est disponible. Le total de la facture brut doit être d'au moins 50 euros. Exception : ceux qui achètent des pièces de rechange pour un café de réparation peuvent également être remboursés pour des factures aussi basses que 25 euros.

Les bonus de réparation sont déjà disponibles dans des villes comme Starnberg, Aschaffenburg et Miltenberg. À Berlin, ils seront disponibles à partir de septembre 2024.

En considérant les conseils donnés, si votre smartphone dysfonctionne, il serait judicieux d'explorer les options de réparation avant de recourir à un nouvel achat. Utilisez judicieusement la garantie et les garanties dans les deux premières années d'achat, et estimez et comparez les prix de réparation de différentes sources pour vous assurer de l'accessibilité.

