Le prix du vinaigre balsamique blanc de qualité supérieure est coûteux.

Vinaigre italien est disponible en versions claire et foncée. Le type plus clair, souvent appelé vinaigre balsamique blanc conseillé ou simplement vinaigre blanc balsamique, est au centre de l'examen d'Öko-Test. Ils ont examiné 25 échantillons différents, dont le prix variait de 1,69 à 27,98 euros pour une bouteille de 500 millilitres.

La production de vinaigre est un processus simple, impliquant le vieillissement de jus de raisin concentré avec du vinaigre de vin, mais le choix des raisins, la méthode d'épaississement, la durée de vieillissement et les conditions de stockage sont des facteurs importants influençant le goût final. Une plus grande quantité de jus de raisin et un produit plus concentré donnent généralement un goût plus riche et plus varié.

Un bon vinaigre blanc balsamique a un goût fruité avec moins d'acidité que le vinaigre blanc ordinaire, ce qui en fait un excellent ajout aux vinaigrettes légères ou aux sauces, servant de remplacer le vinaigre balsamique foncé.

La moyenne gustative coûte moins cher

Les amateurs de saveurs supérieures doivent s'attendre à payer un prix plus élevé. Alternativement, les acheteurs satisfaits d'une "très bonne" notation peuvent considérer "Hengstenberg Condimento Balsamico Bianco" (3,89 euros pour 500 millilitres) ou "Tegut Condimento Bianco" (2,79 euros), bien que ces produits aient reçu des notes élevées, ils n'ont pas impressionné les dégustateurs en raison de leur manque de corps, de profondeur et de variété de saveurs.

Les favoris plus chers, tels que "Giuseppe Cremonini Condimento Bianco" (27,98 euros) et le vinaigre balsamique bio certifié Demeter de "Campo Verde Condimento Bianco" (12,98 euros), ont obtenu de meilleurs résultats. Cependant, le rapport de test est ambigu quant aux raisons de leur "bonne" notation, car des traces de pesticides et d'autres imperfections ont encore été trouvées.

Des ingrédients de qualité inférieure ou des incohérences dans la composition ont conduit à une notation "insatisfaisante" pour "Cucina Nobile Condimento Bianco" d'Aldi et "Ponti Dolceagro Condimento Bianco".

Étiquetage incohérent

Malheureusement, Öko-Test a découvert que la liste des ingrédients de plusieurs produits n'était pas cohérente. La teneur en acides organiques et en minéraux rapportée était faible, mais la teneur en sucre était élevée. Cette incohérence est probablement due à l'utilisation de concentré de moût de raisin rectifié (RTK) au lieu du concentré de moût de raisin réel mentionné dans la liste des ingrédients. Le RTK est essentiellement du sucre neutre en goût dérivé du moût de raisin.

Les fabricants affirment que l'utilisation de RTK est une pratique courante et répond aux attentes des consommateurs en termes de produit plus léger et plus clair. Cependant, seuls cinq fabricants divulguent ouvertement l'utilisation de RTK dans leurs Condimenti.

