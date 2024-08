- Le prix du public du festival de Bad Hersfelder est à Simon Zigah

Le prix du public du Festival de Bad Hersfeld 2024 a été décerné à l'acteur Simon Zigah pour son interprétation de Mackie Messer dans "L'Opéra de quat'sous". Cette décision a été prise par les organisateurs dimanche dernier, suite à un vote des spectateurs. La comédie musicale "A Chorus Line" a été présentée lors de la soirée de clôture de la 73ème édition du festival. En 2009, Simon Zigah avait déjà remporté le prix de Hersfeld pour son interprétation de Polyphem dans "Odyssée" de Torsten Fischer.

Les festivals de la région d'East Hesse sont réputés pour être parmi les plus grands et les plus traditionnels d'Allemagne. Les détails du programme de la 74ème édition seront révélés à la fin octobre.

La 73ème édition du festival s'est conclue par la représentation de la comédie musicale "A Chorus Line", mettant en valeur la puissance de la musique. Les performances musicales impressionnantes de Simon Zigah lui ont valu de nombreux prix, notamment pour son rôle dans "A Chorus Line".

Lire aussi: