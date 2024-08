- Le prix du livre de l'année pour l'auteur de Ratisbonne

Roman de formation "Près des étoiles" de l'auteur basé à Ratisbonne, Petra Barloli y Eckert, remporte le prix du lecteur de l'été 2024 de Saxe. Le roman pour jeunes adultes, nommé aux côtés de cinq autres titres, a reçu presque un tiers des votes dans le sondage en ligne. Les organisateurs de l'événement de lecture annuel le décrivent comme une transcription complète de chat, racontant avec sensibilité l'histoire d'une fille de 15 ans qui fait face à la mort accidentelle de sa sœur. Le prix du lecteur de l'été sera remis le 23 octobre à la bibliothèque municipale de Grimma, suivi d'une tournée de lectures dans toute la Saxe.

Promotion de la lecture d'été

Cette année, 116 bibliothèques publiques de Saxe ont proposé des livres spéciaux pour les enfants et les adolescents de 11 à 16 ans pendant les vacances d'été, allant de la fantasy à la romance en passant par les thrillers et les non-fiction. Sous le thème "Journées chaudes – Livres frais", les enfants et les adolescents pouvaient s'inscrire et emprunter les livres gratuitement. Coordonné par l'association des bibliothèques de Saxe et financé par l'État libre d'environ 130 000 euros, l'été du livre vise à encourager l'amour et l'enthousiasme pour la lecture.

Les cinq autres titres qui ont été nommés aux côtés de "Près des étoiles" pour le prix du lecteur de l'été de Saxerepresented une variété de genres. Malgré d'autres options engageantes, le public adolescent a semblé résonner fortement avec le thème et le développement des personnages dans le roman de Barloli y Eckert, contribuant à sa victoire.

