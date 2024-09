Le prix des soins aux personnes âgées dans le complexe résidentiel Zippendorf dans le quartier MV de Schwerin

Dans le quartier résidentiel de Zippendorf, les apprentis sont autorisés à surveiller un ensemble immobilier entier. Cette autonomie a suscité de la motivation et, par conséquent, le quartier a été Award with an accolade. De même, les initiatives à Stralsund et à Malchow ont également été...