Le prix de l'or grimpe à des sommets sans précédent.

La valeur de l'or continue de grimper. Aujourd'hui, elle a atteint un record historique de 2523,80 dollars l'once. En fait, le prix de ce métal précieux a augmenté de plus de 20 % cette année seule. Plusieurs facteurs sont à l'origine de cette hausse : des baisses prévisibles des taux d'intérêt, une forte demande de la Chine et des tensions géopolitiques au Moyen-Orient.

La Réserve fédérale américaine est prévue pour adopter un renversement de sa politique monétaire en septembre en baissant les taux d'intérêt. Auparavant, la banque centrale avait relevé son taux directeur dans une fourchette de 5,25 à 5,50 % en raison d'une forte inflation.

À mesure que les taux d'intérêt diminuent, l'attrait des actifs sans intérêt tels que l'or augmente. De plus, la baisse des taux d'intérêt américains tend à affaiblir le dollar, rendant l'or, une matière première libellée en USD, plus attrayante pour les investisseurs internationaux.

De plus, l'or est souvent considéré comme une valeur refuge en période de crise. Par conséquent, les troubles actuels au Moyen-Orient sont également considérés comme un facteur. Il n'y a pas de fin en vue pour le conflit dans la bande de Gaza. De plus, l'Iran a menacé de se venger suite à l'élimination ciblée de leaders radicaux du Hamas et du Hezbollah libanais, tandis qu'Israël a annoncé une riposte lourde si nécessaire.

La Chine, le plus grand consommateur d'or au monde, a été le principal moteur de la croissance du marché depuis presque deux ans maintenant. Depuis fin novembre 2022, la banque centrale chinoise a constamment augmenté ses réserves d'or, et elle en a acquis plus que n'importe quelle autre banque centrale dans le monde. Cela vise à réduire sa dépendance au dollar américain, la devise de réserve mondiale, en tant que moyen de gérer ses réserves de devises étrangères.

Les investisseurs privés en Chine se ruent également sur l'or en tant qu'investissement alternatif, car les autres placements ont perdu de leur attrait. Le marché immobilier chinois est en crise, tandis que le marché boursier domestique a mal Performé depuis un certain temps. De plus, en raison des contrôles de capitaux en vigueur en Chine, les investisseurs privés ne peuvent pas facilement diversifier leurs investissements dans les marchés étrangers.

Selon Anita Wright, conseillère financière de la société britannique Bolton James, "La combinaison de taux d'intérêt plus bas, d'un dollar faible et d'une forte demande des banques centrales crée un environnement extrêmement favorable pour l'or, et il est plausible que l'or continue de grimper, peut-être même jusqu'à 2665 dollars". Selon Yeap Jun Rong, stratège de marché chez le courtier IG, la hausse a tout le potentiel de se poursuivre.

Dans cet environnement favorable pour l'or, d'autres classes d'actifs pourraient avoir du mal à suivre. L'augmentation de l'attrait de l'or pourrait entraîner une diminution de l'intérêt pour les méthodes d'épargne traditionnelles.

De plus, la hausse du prix de l'or et son potentiel d'atteindre des niveaux encore plus élevés pourraient inciter d'autres pays à augmenter leurs réserves d'or en tant que forme de protection financière.

