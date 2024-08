Le prix de l'or dépasse les records précédents, laissant place à de nouvelles hausses.

Récemment, les cours de l'or ont atteint des sommets historiques en franchissant pour la première fois la barre des 2500 dollars, suscitant l'intérêt de tous. Dans le dernier épisode de "Brichta et Bell - Économie décryptée rapidement", Raimund Brichta et Etienne Bell se penchent sur ce phénomène.

Ils abordent également les difficultés rencontrées par les investisseurs de Varta. Le fabricant de batteries est en pleine restructuration et est sur le point d'être retiré de la bourse, laissant les petits investisseurs dans l'incertitude.

