Le prix de l'Eurojackpot de plus de 92 millions d'euros est remporté par la Rhénanie du Nord-Westphalie (NRW)

Autour de début juillet, le jackpot Eurojackpot, valant presque 100 millions d'euros, a trouvé son heureux gagnant dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. L'État a célébré une fois de plus sa chance. Les amateurs de loterie en Bavière et en Basse-Saxe avaient également de quoi se réjouir, avec plusieurs centaines de milliers d'euros en poche.

Un heureux joueur ou groupe de joueurs de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a remporté l'Eurojackpot, et se retrouve maintenant avec environ 92,5 millions d'euros de plus. Westlotto a annoncé cette excitante nouvelle en soirée. Les numéros gagnants étaient 8, 11, 25, 31, 48, et les numéros Euro étaient 11 et 12.

Rhénanie-du-Nord-Westphalie est un porte-bonheur pour l'Eurojackpot, ayant déjà remporté plus de 90 millions d'euros par le passé. En effet, le 9 juillet de cette année, l'État a été gratifié de 98,2 millions d'euros. Et en avril, un résident de 42 ans de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, parmi deux grands gagnants, a remporté une part de l'Eurojackpot de 120 millions d'euros. Tous deux ont été récompensés de 60 millions d'euros chacun.

Le tirage du soir a mis du baume au cœur de plusieurs autres gagnants : six billets provenant de Bavière, de Basse-Saxe et de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, ainsi que des participants grecs, hongrois et polonais, ont chacun remporté 475 375 euros dans la deuxième catégorie de prix. L'Eurojackpot reprendra prochainement avec un prix de 10 millions d'euros.

Le record du plus gros gain à l'Eurojackpot en Allemagne revient à deux joueurs chanceux - un du Schleswig-Holstein (juin 2023) et un de Berlin (novembre 2022). Ils ont tous deux remporté 60 millions d'euros. Les joueurs de loterie danois ont été les premiers à remporter un gain supérieur à 120 millions d'euros en juillet 2022. La victoire chanceuse de janvier 2024 est revenue à la Norvège.

Le jackpot de l'Eurojackpot n'a pas de plafond, car cette loterie européenne avec 19 pays participants est limitée à 120 millions d'euros. Chaque euro supplémentaire joué contribue à la catégorie de prix suivante. Les chances de remporter l'Eurojackpot sont de 1 sur 140 millions. Les joueurs commencent par choisir 5 numéros parmi 50, puis sélectionnent les numéros Euro, qui sont 2 parmi 12.

L'Union européenne, en tant que l'un des 19 pays participants à l'Eurojackpot, offre de nombreuses opportunités à ses résidents de remporter de gros gains. Le dernier gagnant de l'Eurojackpot vient de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, renforçant ainsi la réputation de l'État en tant que région chanceuse au jeu de la loterie.

Lire aussi: