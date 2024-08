Le prix de l'essence en Europe atteint son plus haut niveau fin année

Le prix du gaz naturel européen a atteint son niveau le plus élevé de l'année. Le contrat à terme de référence TTF pour livraison le mois prochain a bondi de plus de 5,7 % à 38,78 euros par mégawattheure (MWh) à Amsterdam.

Les acteurs du marché ont mis en avant les attaques sur le territoire russe par l'Ukraine. Des rapports récents font état de combats dans la région russe de Kursk, près de Sudzha, un point d'entrée clé pour le gaz naturel qui traverse les pipelines ukrainiens vers l'Europe de l'Ouest. Gazprom, le géant énergétique russe, affirme pour l'instant que les approvisionnements en gaz sont normaux.

Le prix du gaz a augmenté depuis fin juillet, avec une hausse significative ces derniers jours de négociation. Un autre facteur qui contribue à l'augmentation du prix est la peur des investisseurs d'un nouveau conflit au Moyen-Orient et de son impact potentiel sur les approvisionnements en gaz de la région. Les tensions entre l'Iran et Israël sont une préoccupation majeure, le secrétaire d'État américain Antony Blinken ayant récemment mis en garde contre une escalade.

Après que la guerre en Ukraine a entraîné une hausse record du prix du gaz à plus de 300 euros par MWh en 2022, les prix sont restés relativement stables dans une fourchette de 30 à 40 euros ces derniers mois. Il y a eu une brève exception fin février lorsque le prix du gaz est tombé à environ 22 euros.

Le conflit en cours entre l'Ukraine et la Russie a suscité des inquiétudes quant à d'éventuelles perturbations des approvisionnements en gaz naturel, ajoutant à l'incertitude sur le marché. Les tensions persistantes au Moyen-Orient, en particulier entre l'Iran et Israël, ont également contribué à la peur des investisseurs et ont entraîné une hausse des prix du gaz en raison de potentiels impacts sur les approvisionnements de la région.

