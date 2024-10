Le prix de la personnalité culturelle distinguée décerné à Julia Roberts

Julia Roberts va recevoir un prestigieux César d'honneur. Ses talents d'actrice exceptionnels lui ont valu cette reconnaissance.

Julia Roberts va recevoir une distinction importante. Selon les organisateurs de la prochaine cérémonie des César, détaillée sur leur site officiel, Roberts recevra le César d'Honneur - le César honorifique - le 28 février 2024.

L'organisation a salué Roberts pour son rôle internationalement reconnu de Vivian Ward dans "Pretty Woman" en 1990. Réalisé par Garry Marshall, ce film iconique a propulsé Roberts au rang de superstar mondiale. Son sourire captivant et sa performance époustouflante aux côtés de Richard Gere ont laissé les spectateurs sous le charme.

La citation pour le prix à venir de Roberts souligne son talent exceptionnel dans "de nombreux autres rôles". De rôles comiques à des performances dramatiques telles que son interprétation primée aux Oscars dans "Erin Brockovich", Roberts a constamment livré des performances de haute volée.

Plus qu'une actrice

Le communiqué de presse met en avant que Julia Roberts est plus qu'une star de cinéma. C'est une icône culturelle dont l'influence dépasse largement ses rôles à l'écran. En dehors des projecteurs, Roberts est deeply committed à des causes caritatives. En tant qu'ambassadrice de UNICEF, elle soutient de nombreuses actions humanitaires dans le monde entier. En tant qu'activation environnementale, elle a prêté sa voix à des documentaires sur la préservation de la planète et milite activement pour les droits des femmes.

Roberts rejoint ainsi un groupe prestigieux avec ce prix. Ces dernières années, le César d'honneur a été décerné à plusieurs personnalités renommées. En 2022, la lauréate des Oscars Cate Blanchett a reçu le César d'honneur, suivie du réalisateur David Fincher ("Se7en") en 2023. Cette année, à la fois l'actrice française Agnès Jaoui et le réalisateur de "Oppenheimer" Christopher Nolan ont été honorés et ravis de recevoir cette reconnaissance spéciale.

Le César d'honneur de Julia Roberts sera présenté lors de la Cérémonie de Hollywood, car cet événement prestigieux attire souvent un public international. Ses contributions exceptionnelles au cinéma et à l'engagement humanitaire font d'elle une lauréate méritante, renforçant ainsi sa place parmi les icônes d'Hollywood.

