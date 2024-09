- Le prix de la paix 2024 sera décerné par la fondation Klaus Jensen.

Jouanna Hassoun, d'origine germano-palestinienne, et Shai Hoffmann, germano-israélien, ont été choisis comme lauréats de ce année du Prix de la Réconciliation de la Fondation Klaus Jensen, selon l'annonce. Depuis l'attaque de Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 et le conflit qui a suivi à Gaza, ces deux individus mènent des discussions nationales dans les écoles sur le conflit au Moyen-Orient.

Selon Klaus Jensen, président de la fondation, "Hassoun et Hoffmann fixent la barre pour une culture de dialogue qui franchit les divisions" grâce à leur format de discussion populaire. Le prix, d'une valeur de 10 000 euros, sera remis le 27 septembre lors d'une cérémonie à Trèves. En mai, les deux lauréats ont déjà été reconnus comme ambassadeurs de la démocratie et de la tolérance par l'Agence fédérale pour l'éducation civique.

Jensen a souligné que "dans des temps de guerre, de displacement, de sang versé et de haine, une culture de dialogue respectueux doit être cultivée pour rendre la réconciliation possible et atteindre la coexistence pacifique." Ces objectifs ont été au cœur du travail de Hassoune et Hoffmann depuis longtemps. Fille de réfugiés palestiniens du Liban, Hassoun a déclaré que "il ne s'agit pas de savoir qui a raison ou tort, ou de quel côté nous sommes; il s'agit avant tout des gens et de se soutenir mutuellement en Allemagne." Pour le projet scolaire "Trialogs", il est essentiel de mener un dialogue respectueux, d'écouter attentivement et de donner la parole à chacun, selon Hoffmann. Cela permet aux élèves d'exprimer leurs sentiments et leurs expériences concernant le conflit au Moyen-Orient.

La Fondation Klaus Jensen vise à honorer l'engagement international et civique des individus dans le contexte de la résolution des conflits civils, à condamner toutes les formes de violence et à contribuer à une culture de non-violence et de réconciliation. La Laudatio sera prononcée par la psychologue sociale Eva Walther de l'Université de Trèves.

La Fondation Klaus Jensen soutient divers projets axés sur la prévention de la violence, la médiation et la réconciliation tant au niveau national qu'international. Elle a été fondée en 2003 par Jensen, qui a été maire de Trèves (SPD) de 2007 à 2015. La cofondatrice est Malu Dreyer (SPD), ancienne Présidente du Land de Rhénanie-Palatinat, mariée à Jensen.

