- Le principal suspect arrêté à la suite d'un vol de biens violents.

À la suite d'un cambriolage important à Kiel, un suspect de 24 ans est maintenant en détention à Berlin. Il est considéré comme le principal suspect d'un gang accusé d'avoir dérobé l'argent, le téléphone et la voiture de location d'un homme de 27 ans dans la capitale du Schleswig-Holstein en mai, selon les rapports de police de Kiel. Il doit prochainement comparaître devant un juge.

La semaine dernière, cinq individus, dont trois hommes et une femme âgés de 19 à 28 ans, ont été arrêtés à Berlin dans le cadre de cette affaire. Avant leur arrestation, leurs domiciles ont été perquisitionnés.

Quatre des six suspects ont été arrêtés sur-le-champ. Les autorités ont saisi plusieurs téléphones, deux armes à feu chargées et diverses drogues lors de leur opération. Une fois celle-ci terminée, les quatre ont été relâchés.

Le jeune homme de 27 ans a été trompé

Selon les recherches en cours, le jeune homme de 27 ans s'était rendu à Kiel en voiture de location pour rencontrer une femme qu'il avait rencontrée en ligne. Il avait également une somme importante d'argent sur lui. Alors qu'il attendait à un endroit convenu avec son ami en ligne, un homme armé le menaçait.

Entre-temps, quatre autres individus s'approchaient et lui volaient son sac à ceinture contenant l'argent, le téléphone et les clés de la voiture de location. Ils ont ensuite emmené le jeune homme de 27 ans sur une route de terre isolée près de Kiel et l'ont battu.

Ils ont ensuite forcé le jeune homme, en utilisant une arme à feu, à effectuer des actes humiliants et les ont enregistrés. Le groupe a ensuite exigé une somme à sept chiffres dans les 48 heures et a pris la fuite avec la voiture de location. La voiture a été retrouvée dans un parking quelques jours après le crime.

Les cinq individus arrêtés à Berlin ont été trouvés en possession de deux armes à feu lors de leur opération. Le suspect de cambriolage à Berlin était apparemment membre du gang qui a utilisé des armes à feu lors du cambriolage.

Lire aussi: