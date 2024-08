- Le principal sujet à l'étude concerne le futur sort de l'Union européenne.

Le premier match à l'extérieur en tant qu'entraîneur principal pour Julian Schuster dans la Bundesliga n'a pas été exactly une promenade de santé. Par conséquent, il n'a pas fait de déclarations grandioses contre le FC Bayern Munich. Schuster, qui entraîne maintenant le SC Freiburg, a reconnu le "talent massif" de Bayern avant leur confrontation dimanche (17h30/DAZN). Il a considéré cela comme un "défi sérieux". Cependant, Freiburg abordait ce défi avec un regain de confiance. Leur victoire 3:1 contre VfB Stuttgart pour lancer la nouvelle saison de Bundesliga avait laissé une marque. Ils voulaient maintenant consolider cela.

Solidité sous pression

"Il y avait des éléments dans notre performance contre le vice-champion la semaine dernière qui ne manqueraient pas d'impressionner", a observé Schuster au sujet de la prestation de son équipe. Freiburg avait réussi à transformer un désavantage initial en avantage et avait maintenu un avantage confortable tout au long du match. Maintenir un certain contrôle même lorsque l'opposition avait la possession et faire preuve de résilience sous pression - ce sont des éléments clés, selon Schuster. À Munich, cela pourrait être plus important qu'ailleurs. Naturellement, Bayern chercherait à prendre le contrôle et à dominer. Mais Freiburg se sentait prêt.

"J'ai quelques souvenirs de matchs à Munich. Je ne veux pas que ce week-end me les rappelle", a partagé Schuster, alors qu'il remplaçait l'entraîneur historique du SC, Christian Streich, à l'été dernier. En tant que joueur, il n'avait jamais battu Bayern. Sur 11 rencontres, il y avait 10 défaites et un match nul. Même lorsque Freiburg a battu Bayern 2:1 en mai 2015, Schuster était absent. Il voulait maintenant mettre fin à cette série de défaites personnelle.

Bayern encore en phase de transition

Schuster a également reconnu le nouvel entraîneur de Bayern, Vincent Kompany, et certains joueurs nationaux qui ont rejoint les préparations de pré-saison tard - il en était conscient. "Certaines choses sont encore en train de se mettre en place", a-t-il dit à propos de leur opposition. Est-ce un avantage de faire face à Bayern si tôt dans la saison ? "Au fil des ans, j'ai appris à ne pas accorder trop d'importance à de tels facteurs", a répondu Schuster.

Florian Müller serait à nouveau le gardien de Freiburg. Le retour de Noah Atubolu se rapprochait. Le joueur de 22 ans avait subi une appendicectomie au début août. Atubolu faisait "de bons progrès", a rapporté Schuster. De même pour Matthias Ginter. Le défenseur avait eu du temps de jeu contre Stuttgart Despite

